Nakon prijave nasilja i zabrane prilaska, Rale ponovo spava u stanu Ane Nikolić

Ana Nikolić (47) i Goran Ratković Rale navodno su obnovili vezu nekoliko dana nakon što je isteklo 30 dana zabrane prilaska. Iako je pjevačica podnjela prijavu zbog nasilja, izvor za Kurir tvrdi da je zabrana čim je istekla, prestala vrijediti.

Noćne posjete na Voždovcu

Prema izvorima bliskim paru, Rale je tri večeri za redom viđen kako ulazi u Anin stan na Voždovcu, što sugerira da su se pomirili. “Čim je prošlo mjesec dana, eto opet Raleta kod Ane”, navodi izvor.

Također, u ponedjeljak su zajedno viđeni u restoranu u Zemunu. Ipak, Anina tišina na društvenim mrežama ne začuđuje, navodno je dogovoreno da se njihov odnos u javnosti ne eksponira. Ona već neko vrijeme nije objavljivala zajedničke fotografije niti spominjala Raleta.

Što su ranije tvrdili

Ana je ranije negirala pomirenje, ali nije ulazila u detalje. Nekoliko puta su jedno drugo u javnosti stavljali ozbiljno optuživali, no sada izgleda da su odlučili "nastaviti gdje su stali”.

Rale tvrdi da Anu nikada nije pretukao, već da su iskorištene snimke starih modrica kako bi dokazala nasilje koje nije bilo od strane njega.

Što ostaje nejasno

Iako su mediji prenijeli da je zabrana prilaska istekla i da su ponovo zajedno, par nije potvrdio pomirenje. Javno negiranje i šutnja se nastavlja.

