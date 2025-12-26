Izvor otkrio Putin traži za kraj rata, ali i što je spremat dati zauzvrat

Predsjednik Vladimir Putin rekao je nekima od vodećih ruskih poslovnih ljudi da bi mogao biti otvoren za zamjenu dijela teritorija koji kontroliraju ruske snage u Ukrajini, ali da želi cijeli Donbas, izvijestio je list Komersant.

Andrej Kolesnikov, novinar tog vodećeg ruskog lista, specijaliziran za Kremlj, rekao je da je Putin informirao najutjecajnije poslovne ljude o detaljima plana na kasnonoćnom sastanku u Kremlju 24. prosinca.

"Vladimir Putin ustvrdio je da je ruska strana i dalje spremna na ustupke koje je dao u Anchorageu'", izvijestio je Komersant.

Putin želi cijeli Donbas, ali izvan tog područja "djelomična zamjena teritorija s ruske strane nije isključena", napisao je Kolesnikov.

Blizu dogovora?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je na obraćanju novinarima koje je u srijedu objavio njegov ured rekao da su se ukrajinska i američka delegacija na razgovorima tijekom vikenda u Miamiju približile finalizaciji plana od 20 točaka.

Zelenskij je rekao da Ukrajina i Sjedinjene Države nisu pronašle zajednički jezik o zahtjevima da Ukrajina prepusti dijelove Donbasa koje još uvijek kontrolira, kao ni o budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja koju kontroliraju ruske snage.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao da će okončati taj najsmrtonosniji sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, a njegov izaslanik Steve Witkoff te savjetnik i zet Jared Kushner pregovaraju s Rusijom, Ukrajinom i europskim silama.

Svi detalji američkih prijedloga još nisu objavljeni, iako su ruski dužnosnici više puta spomenuli neodređene "konsenzuse" postignute između Putina i Trumpa na samitu u Anchorageu na Aljasci u kolovozu.

Što sve traži?

Rusija kontrolira cijeli Krim koji je anektirala 2014., oko 90 posto Donbasa, 75 posto Zaporiške i Hersonske regije te dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjepropetrovske regije, prema ruskim procjenama.

Putin je 19. prosinca izjavio da smatra da bi mirovni sporazum trebao biti utemeljen na načelima uvjeta koje je postavio 2024.: Ukrajina se povlači iz cijelog Donbasa, Zaporiške i Hersonske regije, a Kijev službeno odustaje od cilja pridruživanja NATO-u.

Prema Komersantu, Putin je na sastanku s gospodarstvenicima također pokrenuo pitanje nuklearne elektrane Zaporižja, najvećeg nuklearnog postrojenja u Europi.

Putin je, prema istom izvoru, rekao da se raspravlja o zajedničkom rusko-američkom upravljanju nuklearnom elektranom.

Putin je također rekao da su Sjedinjene Države izrazile interes za rudarenje kriptovaluta u blizini elektrane te da bi se elektrana trebala koristiti za djelomičnu opskrbu Ukrajine, piše Komersant.

Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022. pokretanjem "specijalne vojne operacije", kako je naziva Kremlj.

