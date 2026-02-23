Stiglo je proljeće? Meteorologinja otkrila može li se vratiti zima: 'Evo što kažu prognoze'

OSJETNO ZATOPLJENJE /

U New Yorku je na snazi izvanredno stanje zbog nove ogromne snježne mećave koja je paralizirala sjeveroistok Amerike, a kod nas kako se čini proljeće kuca na vrata.

U Zagrebu je u ponedjeljak poslijepodne bilo više nego ugodnih 17 stupnjeva, neuobičajenih za kraj veljače, a tako će ostati i do kraja tjedna, pa i duže.

Što kaže meteorologinja?

Dakle, ne da neće biti snijega, nego neće biti ni kiše, stiže osjetno zatopljenje, a s njime, naravno, i pitanje je li to to od zime ove godine, ili će nam se minusi i pahulje opet nekad vratiti.

"Posljednjeg tjedna veljače je teško otpisati zimu, barem u potpunosti. Ono što je sigurno da smo sada zakoračili u jedno toplije razdoblje, temperatura je iznad prosjeka, bit će sasvim sigurno tako da kraja ovog tjedna, čini se i u idućem tjednu, a čak prema dugoročnim prognozama izgledno je da će i u ožujku biti te topline. Ipak, postoji uvijek mogućnost na nekakav prodor hladnijeg zraka, ali u ovoj bliskoj budućnosti ga se trenutačno ne vidi", ističe meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš, ali ističe da je prerano da u ormar spremimo buce.