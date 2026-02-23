'Rastrgala bih Putina golim rukama': Bolna svjedočanstva Ukrajinaca koji ni nakon 4 godine rata ne gube vjeru

RUSKA INVAZIJA /

Sutra će se navršiti četiri godine otkako je Vladimir Putin u izvanrednom televizijskom obraćanju najavio "specijalnu vojnu operaciju", što je bio početak najvećeg rata na europskom tlu od kraja Drugog svjetskog. Premda Volodimir Zelenski danas kaže da je Putin započeo Treći svjetski rat.

Sve je trebalo završiti u par dana, a evo 1460 dana kasnije imamo gotovo dva milijuna vojnih žrtava na obje strane, uništenu Ukrajinu koja će se oporavljati generacijama, ali i dalje nemamo ni naznake primirja, kamoli sporazuma kojim bi se okončao rat.

I unatoč svemu što godinama trpe, većina Ukrajinaca i dalje su spremni rat izdržati koliko god bude potrebno. O 4 godine rata pogledajte u prilogu.