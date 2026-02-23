Mijatović okupio košarkaše: 'Njemačka nam može biti samo ogromna motivacija'

PROTIV SVJETSKIH PRVAKA /

Košarkaška reprezenatacija okupila se u Opatiji gdje počinju pripreme za nastavak priprema za Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Hrvatska nastavak dočekuje s maksimalnim učinkom nakon pobjeda portiv Cipra i Izraela Izbornik Tomislav Mijatović okupio je 15 igrača među kojima je i Dario Šarić koji je od 9. veljače bez kluba nakon što je u kratkom razdoblju razmijenio nekoliko NBA momčadi. Hrvatska će u petak u Zagrebu ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku dok će iste reprezentacije dva dana poslije još jednom odmjeriti snage u Bonnu.