PROTIV SVJETSKIH PRVAKA /

Mijatović okupio košarkaše: 'Njemačka nam može biti samo ogromna motivacija'

Košarkaška reprezenatacija okupila se u Opatiji gdje počinju pripreme za nastavak priprema za Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Hrvatska nastavak dočekuje s maksimalnim učinkom nakon pobjeda portiv Cipra i Izraela Izbornik Tomislav Mijatović okupio je 15 igrača među kojima je i Dario Šarić koji je od 9. veljače bez kluba nakon što je u kratkom razdoblju razmijenio nekoliko NBA momčadi. Hrvatska će u petak u Zagrebu ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku dok će iste reprezentacije dva dana poslije još jednom odmjeriti snage u Bonnu. 

23.2.2026.
20:34
Sportski.net
Hrvatska Košarkaška ReprezentacijaTomislav MijatovićKošarkaši
