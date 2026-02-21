FREEMAIL
AJMOOO /

Hrvatska protiv europskih prvaka dobila veliko pojačanje: Vraća se Dario Šarić

Hrvatska protiv europskih prvaka dobila veliko pojačanje: Vraća se Dario Šarić
Foto: Imagn Images/ddp USA/Profimedia

Hrvatska je kvalifikacije započela sa stopostotnim učinkom pobjedama protiv Cipra i Izraela

21.2.2026.
15:07
Hina
Imagn Images/ddp USA/Profimedia
Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis od 15 igrača na koje računa za kvalifikacijske oglede za SP s Njemačkom, a na popisu je i Dario Šarić.

Šarić (32) od 9. veljače nema klub nakon što je u kratkom razdoblju razmijenio nekoliko NBA momčadi, od Sacrameno Kingsa preko Chicago Bullsa do Detroit Pistonsa koji su ga otpustili. 

Hrvatska će u petak, 27. veljače u Zagrebu od 20 sati ugostiti aktualnog svjetskog prvaka Njemačku, dok će iste reprezentacije dva dana kasnije još jednom odmjeriti snage u Bonnu u susretima 3. i 4. kola skupine E. U srpnju slijede utakmice u gostima protiv Cipra i doma s Izraelom. 

Hrvatska je kvalifikacije započela sa stopostotnim učinkom pobjedama protiv Cipra i Izraela. Prve tri reprezentacije iz skupine izborit će nastup u sljedećem krugu kvalifikacija u kojem će formirati novu skupinu s prve tri momčadi iz skupine F u kojoj su Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija, a sve će momčadi prenijeti rezultate iz ove faze natjecanja.

Reprezentacija će se pripremati u Opatiji.

Popis igrača:

Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Goran Filipović, Lovro Gnjidić, Antonio Jordano, Dominik Mavra, Toni Nakić, Roko Prkačin, Krešimir Radovčić, Michael Ružić, Jaleen Smith, Dario Šarić i David Škara

Hrvatska Košarkaška ReprezentacijaDario šarić
