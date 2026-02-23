Prijete im poplave: Pogledajte kako se rijeka otapa nakon ekstremnih hladnoća

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NAGLI RAST VODOSTAJA /

Nakon gotovo dva mjeseca izrazito niskih temperatura, Poljska je konačno dočekala zatopljenje.

Nešto prije Nove godine zemlju su pogodile ekstremne hladnoće, temperature su išle i do -21, donoseći obilan snijeg.

Minusi su zaledili rijeke, jezera pa i dijelove Baltičkog mora. Zbog toplijeg vremena došlo je do otapanja leda u najdužoj poljskoj rijeci Visli pa sada postoji opasnost od naglog rasta vodostaja i poplava.