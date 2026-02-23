FREEMAIL
NAGLI RAST VODOSTAJA /

Prijete im poplave: Pogledajte kako se rijeka otapa nakon ekstremnih hladnoća

Nakon gotovo dva mjeseca izrazito niskih temperatura, Poljska je konačno dočekala zatopljenje.  

Nešto prije Nove godine zemlju su pogodile ekstremne hladnoće, temperature su išle i do -21, donoseći obilan snijeg. 

Minusi su zaledili rijeke, jezera pa i dijelove Baltičkog mora. Zbog toplijeg vremena došlo je do otapanja leda u najdužoj poljskoj rijeci Visli pa sada postoji opasnost od naglog rasta vodostaja i poplava.   

23.2.2026.
17:25
RTL Danas
PoljskaPoplava
