PITALI SMO VAS /

Treba li djeci zabraniti društvene mreže? Marija dala odgovor zbog kojeg ćete se zamisliti

U redovnoj rubrici 'Pitamo vas', čitatelje Net.hr-a pitali smo treba li Hrvatska zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina

23.2.2026.
17:01
RTL Danas
Stigao je još jedan prijedlog za zaštitu djece na internetu. 

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić predlaže ograničeni pristup velikim digitalnim platformama i društvenim mrežama za sve mlađe od 16 godina.

No dodaje i nešto novo - teret odgovornosti provjere dobi korisnika, kaže, više ne bi trebao biti na državi, već bi se prebacio na tvorca platforme.

Pitali smo vas 

U redovnoj rubrici "Pitamo vas", čitatelje Net.hr-a pitali smo treba li Hrvatska zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina. Sada donosimo neke od odgovora. 

"Naravno da ne, kod nas je postala praksa nešto zabranjivati", navodi Stjepan BukvićMarija Hasanović pak smatra drugačije: "Da. Jer ono što djeca gledaju ondje nije dječji svijet". 

Josipa Fran misli da ne treba zabranjivati: "Mladić ne naći načina da pristupe društvenim mrežama". 

"Problem su roditelji i društvene norme, problem nisu društvene mreže", navodi pak Goran Grišo

