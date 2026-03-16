Nenad Korkut izabrao najbolje s crvenog tepiha: Ovo su Top 3 haljine Oscara 2026.

Dodjela Oscara je završila, zlatni kipići su podijeljeni, a crveni tepih još uvijek je jedna od glavnih tema razgovora među ljubiteljima filma i mode. Dok se dojmovi polako slažu, jasno je da se i ove godine, uz filmske pobjednike, puno pažnje posvetilo i modnim izdanjima hollywoodskih zvijezda.

Tko je zablistao, a tko možda nije pogodio s izborom haljine, uvijek je pitanje koje izaziva rasprave. Zato smo modnog stručnjaka Nenada Korkuta pitali koje su, po njegovu mišljenju, tri najbolje haljine s crvenog tepiha Oscara 2026..

Njegov izbor pao je na tri hollywoodske dive – Rose Byrne, Demi Moore i Nicole Kidman, koje su svojim modnim izdanjima ostavile snažan dojam.

A evo što su slavne glumice izabrale za crveni tepih.

Nicole Kidman u eteričnoj Chanel haljini

Nicole Kidman sena crvenom se tepihu pojavila u nježno ružičastoj Chanel haljini izrađenoj od šifona i perja, koja je odavala dojam elegancije i profinjenosti.

Gornji dio haljine imao je korzet bez naramenica, bogato izvezen crnim i kristalnim perlicama te šljokicama, što je cijelom izdanju dalo dozu glamura Izgled je dodatno naglasila minimalističkim, ali luksuznim nakitom iz Chanelove kolekcije High Jewelry. Nosila je sat na desnom zapešću, dva velika dijamantna koktel-prstena – po jedan na svakoj ruci – te naušnice ukrašene dijamantima i biserima. Upravo ta kombinacija suptilnog glamura i elegantnog kroja svrstala je Kidman među najbolje odjevene večeri.

Rose Byrne u romantičnom Dioru

Australska glumica Rose Byrne oduševila je u crnoj haljini bez naramenica modne kuće Dior. Haljina je imala vrtložni cvjetni uzorak ukrašen detaljima nalik nakitu, dok su nježni pastelni tonovi stvarali zanimljiv kontrast tamnoj podlozi.

Kroj je pratio liniju njezina tijela, a zatim se širio u suknju koja se elegantno spuštala do poda. Uz haljinu je kombinirala crne Gianvito Rossi sandale na platformu. Posebnu pažnju privukla je i upečatljiva Taffin ogrlica s žutim dijamantom, dizajnera Jamesa de Givenchyja. Kosu je nosila zaglađenu u nisku punđu, dok je make-up s naglašenim crvenim ružem dodatno zaokružio cijeli izgled.

Demi Moore u dramatičnom Gucciju

Demi Moore odlučila se za nešto dramatičnije izdanje modne kuće Gucci. Njezina haljina bila je bogato ukrašena perjem koje se protezalo od gornjeg dijela pa sve do dugog šlepa.

Dizajn, nastao u razdoblju kada je Demna bio umjetnički direktor Guccija, uključivao je duga crna pera na gornjem dijelu haljine, koja su se u struku prelijevala u sjajno zeleno perje. Haljina se zatim nastavljala dubokozelenim tonovima, da bi na pripijenoj suknji ponovno prelazila u crnu boju i završavala elegantnim šlepom. Moore je cijeli izgled upotpunila narukvicom u obliku manšete i upečatljivim naušnicama, čime je dodatno naglasila dramatičnost i glamur ove modne kombinacije.

