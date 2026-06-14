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Ovo morate pogledati: Britansko veleposlanstvo snimilo urnebesni video uoči utakmice Hrvatska-Engleska

Ovo morate pogledati: Britansko veleposlanstvo snimilo urnebesni video uoči utakmice Hrvatska-Engleska
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Foto: Screenshot Instagram/ ukincroatia

Veleposlanik Javed Patel odlučio je među zaposlenicima provjeriti za koga će navijati u srijedu, a odgovori će vas oduševiti

14.6.2026.
11:55
danas.hr
Screenshot Instagram/ ukincroatia
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Hrvatska s nestrpljenjem očekuje svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu koji je zakazan za 17. lipnja u Dallasu gdje će nam protivnik biti Engleska. 

Prilika je to da nam se Englezi osvete za poraz koji ih je bacio u borbu za broncu, a nas pogurao u finale 2018.

Povodom ovog iščekivanog dvoboja, britansko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo je prigodan videozapis. Veleposlanik Javed Patel odlučio je među zaposlenicima provjeriti za koga će navijati u srijedu, a odgovori će vas oduševiti. 

'Poraz od Hrvatske još uvijek boli'

Veleposlanik Javed Patel za RTL-ovu rubriku Bez protokola u veljači je otkrio kako je veliki nogometni fan te kako ga poraz Engleske od Hrvatske 2018. godine "još uvijek boli". 

"Veliki sam navijač Arsenala. Jedna od prvih stvari koje sam želio napraviti po dolasku u Hrvatsku bila je upoznati nogometnu tradiciju ovdje. Hrvatska je velika nogometna nacija. Trudim se zaboraviti da je Hrvatska izbacila Englesku sa Svjetskog prvenstva 2018., ali osim toga, stvarno je divno biti ovdje", ispričao je reporterki Ivani Ivandi Rožić

U Hrvatsku je stigao prošlog ljeta, a ovo mu je prva veleposlanička dužnost.

"Ogromna čast i privilegija predstavljati svoju zemlju, pogotovo na mjestu kao što je Hrvatska", poručio je Patel.

Britanski VeleposlanikSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
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