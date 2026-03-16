Haljine koje su otkrile baš sve: Top 20 najprovokativnijih izdanja koja su zapalila afterparty

Nakon što su dodijeljeni najprestižniji filmski kipići na svijetu, slavlje se tradicionalno nastavilo na luksuznim zabavama diljem Los Angelesa. Iako je dodjela Academy Awards sama po sebi glamurozna, prava modna drama često se odvija upravo na afterpartyjima, gdje slavne zvijezde često biraju još odvažnije i provokativnije modne kombinacije.

Najpoznatiji među njima svakako je Vanity Fair Oscar Party, prestižni događaj na koji dolaze najveća imena iz svijeta filma, mode i glazbe. Pozivnica za ovu zabavu smatra se jednom od najpoželjnijih u Hollywoodu, a svake godine okuplja impresivnu listu uzvanika, od glumaca i redatelja do modela, sportaša i glazbenika.

Ovogodišnje izdanje po prvi je put održano u muzeju Los Angeles County Museum of Art, gdje su brojne zvijezde prije ulaska stale pred fotografe i pokazale svoje pažljivo osmišljene modne kombinacije. Na crvenom tepihu pojavila su se neka od najpoznatijih imena svjetske scene, među kojima su Jessica Alba, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Dua Lipa, Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Bella Hadid i Cara Delevingne.

Mnoge zvijezde odlučile su se za izazovne i odvažne modne kombinacije koje su otkrivale više nego što skrivaju, pa je crveni tepih afterpartyja ponovno postao prava modna pista. U našoj galeriji pogledajte 20 najgolišavijih izdanja s partyja nakon Oscara o kojima danas priča cijeli Hollywood.