Otvoren memorijalni i dobrotvorni šahovski turnir Sanjin Španović, Boban zaigrao protiv Milanovića

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvaranju I. memorijalnog i dobrotvornog turnira u šahu Sanjin Španović kojeg su organizirali Dinamov Business Club i Dinamova zaklada Nema predaje u suradnji s hrvatskim šahovskim velemajstorom Alojzijem Jankovićem.

Turnir je organiziran u spomen na nedavno preminulog novinara i publicista Sanjina Španovića, ujedno i autora knjige „Zeko - biografija Velimira Zajeca“ te ima humanitarni karakter jer će sav prihod biti doniran Dinamovoj zakladi Nema predaje, koja sredstva usmjerava prema najpotrebitijim skupinama društva te potiče razvoj mladih sportskih talenata.

U prigodnom obraćanju predsjednik Milanović prisjetio se svog poznanstva s nedavno preminulim novinarom i publicistom Sanjinom Španovićem. „Poznavao sam ga kao političkog novinara u Gradskoj skupštini gdje je pratio gradsku i državnu politiku dok sam ja sam bio predsjednik stranke. Jedan posebno drag, pristojan i srčan mladić koji je vrlo brzo otišao iz političkog novinarstva jer je shvatio koliko je to posao za ljude s posebnom strukturom želuca. Ostali smo u kontaktu, čuli smo se povremeno“, dodao je predsjednik Milanović kazavši kako ga je vijest o njegovom odlasku šokirala.

"U čast Španoviću i takvim dragim ljudima, laganim, suptilnim ljudskim leptirima koji nikada nisu bili gusjenice, samo leptir. Špan ovo bude tvoj dan, leti dalje!“, poručio je predsjednik Milanović na otvaranju I. memorijalnog turnira u šahu Sanjin Španović.

Osim predsjednika Milanovića na otvorenju I. memorijalnog i dobrotvornog turnira u šahu „Sanjin Španović“ obratili su se hrvatski šahovski velemajstor Alojzije Janković, član UO Zaklade GNK Dinamo „Nema predaje“ Juraj Čošić, počasni predsjednik GNK Dinamo Velimir Zajec i predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban.Uz predsjednika Milanovića bio je povjerenik Predsjednika za sport Tomislav Paškvalin.