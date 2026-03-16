Iste večeri planula dva požara u Opatiji: Uhićen 54-godišnjak, policija otkrila kako je 'operirao'

U policijskom pritvoru završio je 54-godišnji hrvatski državljanin koji je uhićen pod sumnjom da je izazvao dva požara u Opatiji 13. ožujka, izvijestila je u ponedjeljak primorsko-goranska policija.

Policija je izvijestila da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je osumnjičeni 54-godišnjak 13. ožujka oko 19 sati, u središtu Opatije zapalio razvodnu telefonsku kutiju na objektu državne tvrtke. Dva sata kasnije je u Ulici Eugena Kumičića zapalio parkirani motocikl u vlasništvu 57-godišnjeg hrvatskog državljanina te se požar proširio i na dio parkiranog osobnog vozila u vlasništvu tvrtke sa sjedištem u Zagrebu, navodi policija.

U požarima nije bilo ozlijeđenih osoba i ugasili su ih pripadnici opatijske javne vatrogasne postrojbe Opatija. Nastala materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuću eura. Osumnjičeni je nakon kriminalističkog istraživanja prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje da je počinio dva kažnjiva djela oštećenja tuđe stvari.

