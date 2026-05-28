Rad na crno, strani radnici i kazne do 6630 eura: DIRH otkrio gdje se najviše krši zakon

Inspekcija ima posla kroz cijelu godinu, a s početkom turističke sezone se to sve više osjeti, no ipak kršenje zakona "nema pravila". Stoga je Državni inspektorat za Dubrovački dnevnik podijelio podatke o inspekcijskim nadzorima u dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Naime, inspekcija je jug Hrvatske u više navrata pohvalila. U dubrovačko-neretvanskoj županiji su tako obavili 168 inspekcijskih nadzora, od kojih je njih 111 bilo usmjereno na područje radnih odnosa, a ostatak u području zaštite na radu.

Inspektori izlaze na teren, a ukoliko se pokaže da je došlo do kršenja pravila, protiv poslodavca se poduzimaju prekršajne i upravne mjere. Zbog osnovne sumnje u počinjenje 75 prekršaja, protiv poslodavaca je na nadležnom sudu podneseno 36 optužnih prijedloga, a izdano je 14 prekršajnih naloga.

Neprijavljivanje radnika kao najčešći prekršaj

Među najčešće utvrđenim nepravilnostima u području radnih odnosa i dalje su neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, kao i zakašnjela prijava nakon isteka zakonskog roka. Inspektori su često nailazili i na slučajeve u kojima radnicima prije početka rada nije izdana pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, kada ugovor nije bio sastavljen u pisanom obliku. Velik broj prekršaja odnosio se i na nezakonito zapošljavanje državljana trećih zemalja, suprotno odredbama Zakona o strancima.

Dubrovački dnevnik upitao je Državni inspektorat kakvo je stanje sa stranim radnicima i njihovim radnim uvjetima.

Rekli su da osim poduzimanja prekršajnih mjera, da je u nekim slučajevima utvrđedno da su kod nekih poslodavaca radili državljani trećih zemalja i to bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, inspektori rada su u skladu s odredbama Zakona o strancima za četiri poslodavca usmenim rješenjem u zapisniku privremeno zabranili obavljanje djelatnosti. Također, državljanima trećih zemalja zabranili su pružanje usluga za inozemnog poslodavca u trajanju od 30 dana.

Nadodali su kako je doneseno i devet rješena kojima su poslodavcima naložili da radnike, uključujući i strance, prijave na obvezno mirovinsko osiguranje, jer to, očigledno, nisu napravili. Poslodavci su zatim morali prijaviti radnike prijaviti na datum početka rada, ali i platiti novčane kazne.

Jednom poslodavcu su za neprijavljivanje radnika kaznili s 2650 eura. No, za one uporne su propisane i strože kazne, gdje za svaki sljedeći put kada poslodavac ne prijavi radnika, mora platiti kaznu od čak 6630 eura. Rok za 'ponavljače' koji će plaćati veće iznose je šest godina, a sva sredstva idu u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Iz Državnog inspektorata su za Dubrovački dnevnik rekli da je najveći broj neprijavljenih radnika upravo u ugostiteljstvu i građevinarstavu.

Kakvi su uvjeti rada?

Što se tiče zaštite na radu, u tom području je donseno ukupno 47 upravnih mjera, koje su se odnosile na: udaljavanje radnika s mjesta rada koji nisu bili osposobljeni poslove obavljati na siguran način, zabranu korištenja neispravnih sredstava rada, izradu procjene rizika, kao i obavljanje propisanih ispitivanja sredstava rada.

Uz to, za utvrđene prekršaje za koje je Zakonom o zaštiti na radu propisana novčana kazna, na mjestu počinjenja prekršaja izrečeno je 27 606,31 eura novčanih kazni, jer poslodavci nisu imali izrađenu procjenu rizika, odnosno jer su dozvolili obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radnicima kojima nisu osigurali potrebna osobna zaštitna sredstva ili upute za rad.

Inspekcije se svakako neće zaustaviti, a očekivano je i da će se u narednom periodu i intenzivirati. "U cilju uspješne provedbe turističke sezone inspekcije Državnog inspektorata će i ove godine obavljati koordinirane inspekcijske nadzore u hotelima, kampovima, marinama, ostalim ugostiteljskim objektima, zatim trgovinama, proizvodnim objektima te ostalim objektima iz nadležnosti inspekcija Državnog inspektorata", zaključili su iz DIRH-a.