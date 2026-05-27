Nama je skupa, ali nećete vjerovati gdje su Nijemci smjestili Hrvatsku: Njima je to 'povoljniji odmor'

Kamp u Seeshauptu na Starnberškom jezeru relativno je mali, kapacitet mu je samo 75 parkirnih mjesta, ali lokacija je idilična. Kamp je smješten direktno uz jezero, omiljeno

je odredište za one ljude koji traže prije svega mir i opuštanje. "Riječ je jednostavno o boravku na otvorenom u prirodi i minimalističkom načinu života. Baš onako kako kamperi vole“, kažeOn upravlja ovim kampom, to je mjesto gdje su početkom svibnja i ovaj put mnogi kamperi "otvorili" novu sezonu, piše Deutsche Welle (DW).

Ovdje se odmaraju prvenstveno Nijemci, ali i Austrijanci i Švicarci: "Od sredine lipnja do sredine rujna smo potpuno popunjeni", kaže Lederer. Rezervacije se posebno preporučuju za ljetne mjesece, a to ne vrijedi samo za kamp u Seeshauptu. Kampiranje je popularno, prošle godine njemački kampovi zabilježili su 44,7 milijuna noćenja – to je rekord.

"Ove godine imamo posebno velik broj dugoročnih rezervacija, posebno za ljetne mjesece", kaže Lederer. Vlasnik kampa smatra da i financijski aspekti igraju ulogu: "Svakako mogu zamisliti da ljudi žele uštedjeti na gorivu i novcu općenito", kaže on. S obzirom na trenutne cijene goriva, to ne čudi: prema ADAC-u (Njemački automobilski klub), travanj ove godine bio je najskuplji mjesec za točenje goriva svih vremena. Vozači su u prosjeku plaćali 2,11 eura po litri za super E10 benzin i 2,26 eura za dizel.

Rekordna potrošnja za odmor

Ljudi u Njemačkoj su zasigurno spremni potrošiti mnogo novca na odmore. Prema navodima iz aktualne Analize turizma (Tourismusanalyse), Nijemci su prošle godine na odmor potrošili rekordnih 1636 eura po osobi. Što se tiče najpopularnijih destinacija u europskom inozemstvu, najviše su u prosjeku potrošili u Grčkoj (1.872 eura), a najmanje u Austriji (1.183 €). U Hrvatskoj su, po navodima Analize turizma, prošle godine trošili 1.303 eura. Hrvatsku se, baš kao i Tursku, u toj analizi naziva "povoljnijom" zemlje, odnosno tretira kao destinacije u kojima turisti troše manje novca za (otprilike) istu razinu usluge nego u nekim drugim zemljama na Mediteranu. U analizi se između ostaloga o troškovima u 2025. može pročitati i ovu rečenicu: "Grčka i Španjolska znatno skuplje od Turske i Hrvatske".

A s obzirom na generalni rast cijena, ove godine slijedi vjerojatno novi rekord, predviđa Anne Zitschke, stručnjakinja za putovanja u HolidayChecku. "Zbog općenitog rasta cijena, rastu i troškovi putovanja. Ali turisti su i dalje spremni platiti više cijene“, kaže stručnjakinja. Cijene su posebno naglo porasle u popularnim turističkim regijama, poput Španjolske. U jeku ljeta – na vrhuncu sezone – cijene su tamo i pet puta veće u usporedbi s proljećem. Odmor za jedan par u hotelu s četiri zvjezdice na plaži s doručkom u glavnoj sezoni košta oko 5.000 eura.

Ipak, turisti i dalje dolaze. Ove godine Španjolska očekuje i više turista nego ikad prije. Španjolski ministar turizma Jordi Hereu Boher predviđa 100 milijuna stranih posjetitelja: "Istina je da će sukobi koji traju tjednima dovesti do promjena u odabiru turističkih destinacija. Moramo se pripremiti za to".

Zitschke naglašava da i turističke agencije reagiraju na povećanu potražnju za europskim destinacijama: "Tamo gdje je potražnja velika, organizira se još više letova. Stoga još uvijek ima raspoloživih kapaciteta, a bit će i last-minute ponuda". ​​Međutim, također naglašava da turisti koji se nadaju ponudama u zadnji čas moraju biti fleksibilni - na primjer, u pogledu svoje destinacije za odmor ili datuma putovanja.

Rat u Iranu utječe (i) na turizam

Pogotovo zbog toga što bi zračni promet općenito uskoro mogao postati skuplji. Razlog je udaljen oko 5.000 kilometara: Hormuški tjesnac. Blokiran je zbog rata u Iranu. To također utječe na cijenu kerozina. Početkom godine je iznosila oko 670 dolara po toni goriva. S početkom rata došlo je do značajnog skoka cijena, dosegnuvši vrhunac od gotovo 1.800 dolara po toni u travnju. Od tada je cijena kerozina malo opala, ali je i dalje viša nego prije početka rata s Iranom.

Međutim, cijene avionskih karata još nisu porasle u istoj mjeri, kako pokazuje nedavna analiza portala Check24 za njemačku TV-emisiju Plusminus koji se emitira na javnom servisu ARD. Prema analizi, cijene rezervacija napravljenih na Check24 do početka svibnja bile su u nekim slučajevima čak i niže nego prošle godine. Cijene letova za Cipar opale su za 16 posto, za Egipat za 12 posto, a za Tursku za 4 posto. Popularne mediteranske destinacije bile su nešto skuplje: cijene letova za Grčku porasle su za 3 posto, a za Španjolsku za 4 posto. "Trenutno ne vidimo sveobuhvatni porast cijena", rekao je Christian Meier, generalni direktor Check24.

Što se tiče omiljenih turističkih destinacija, Njemačka je za Nijemce i dalje uvjerljivo broj 1. U 2025. je, po podacima Tourismusanalyse, odredište svakog trećeg putovanje (35%) bila neka od omiljenih regija u Saveznoj Republici. Slično se očekuje i u tekućoj godini. Oko 2/3 ispitanika za Analizu turizma je reklo da u ovoj godini planira najmanje jedno turističko putovanje. Svaki četvrti ispitanik (25%) će posjetiti neki cilj u Njemačkoj, a 42% njemačkih turista planira se tijekom 2026. odmarati u nekoj od drugih europskih zemalja – najviše ispitanika želi u Španjolsku (9%), Italiju (7%), Skandinaviju (5%), Tursku (4%), Grčku (3%), Francusku (3%), Austriju (2%) i Hrvatsku (1%), objavljeno je u Analizi turizma.

Svaki peti ispitanik planira odmor provesti izvan Europe, to je najviše do sada, tvrdi Tourismusanalyse. 13% ispitanika u trenutku provođenja reprezentativnog istraživanja još nije donijelo odluku o destinaciji za odmor. U okviru istraživanje koje je provedeno tijekom prosinca 2025., odnosno siječnja 2026. (dakle prije početka rata s Iranom) ispitano je 3.000 njemačkih građana starijih od 18 godina.

Zrakoplovne tvrtke već su 'osigurale' cijene

ARD-ov stručnjak za zrakoplovstvo Michael Immel procjenjuje da je to prvenstveno zbog toga što velike zrakoplovne tvrtke "osiguravaju" cijene goriva mjesecima unaprijed. To se radi putem zaštite od rizika (tzv. Hedging): "U Lufthansi, na primjer, cijene za 80 posto svojih potreba za kerozinom osigurane su putem zaštite od rizika. To je svakako jedan od razloga zašto još nismo vidjeli nikakva velika povećanja cijena". Uz to zrakoplovne tvrtke također su već reagirale drugim mjerama za smanjenje troškova kerozina: "Djelomično su reducirale svoje usluge prema Aziji, a također su iz pogona uklonile zrakoplove koji troše posebno velike količine kerozina."

Još jedno pitanje zaokuplja turiste: rasprava o nadolazećoj nestašici kerozina. "Ono što je utješno u vezi s ovim pitanjem jest činjenica da tri četvrtine potražnje za kerozinom ne potječe iz regije Zaljeva", kaže Immel: "A ono što trenutno nedostaje zbog rata može se zamijeniti - uglavnom iz SAD-a ili Nigerije".

Možda je to razlog zašto su njemačke zrakoplovne tvrtke optimistične u pogledu budućnosti. Lufthansa je kao odgovor na upit Plusminusa napisala: "Koncern očekuje uglavnom stabilnu opskrbu gorivom za letove predviđene ljetnim planom letenja. Lufthansa radi na raznim mjerama kako bi to postigla". TuiFly i Eurowings poručuju slično.

Turisti mijenjaju svoje planove

Putnici su još uvijek nesigurni – i mijenjaju svoje planove. Prema nedavnom istraživanju HolidayChecka, gotovo petina Nijemaca želi se ove godine u potpunosti odreći odmora. A 40 posto ispitanika bira druge, sigurnije destinacije. "Ne vidimo nužno mnogo otkazivanja, već alternative. Odmori su i dalje važni, a turisti traže nova mjesta“, naglašava turistički stručnjakinja Zitschke.

Jedna destinacija koja bi se mogla etablirati u ovoj situaciji je Maroko. Marakeš, u srcu te zemlje, prepun je posjetitelja. Marokanska vlada očekuje turistički rekord ove godine. Samo prošle godine zabilježen je porast od jedanaest posto što se tiče broja njemačkih posjetitelja.

Upitno je hoće li trenutni procvat potrajati. Njemica Gabriele Noack-Spaeth vodi jedan mali hotel u starom dijelu Marakeša. Proljeće je prošlo jako dobro, ali rat na Bliskom istoku počinje utjecati i ovdje, kaže ona. "Trenutno smo jako dobro popunjeni, ali to su rezervacije koje su već odavno napravljene. Praktički ne primamo nove rezervacije", kaže ona.

Međutim, za turističku industriju u cjelini ovo ne mora nužno biti loša vijest. Zitschke naglašava: "Nažalost, turistička branša je posljednjih godina doživjela mnoge krize, a iskustvo nam govori da se vrlo brzo oporavlja od kriza", zaključuje za DW.