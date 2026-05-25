Šušnjar 'spustio' Brnabić: 'Kad treba posao i odmor, Hrvatska ipak nije loša'
Brnabić tvrdi da studenti izravno dobivaju instrukcije iz Zagreba, uključujući smjernice za rušenje vlasti
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar reagirao je na izjave predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja kaže da prosvjednici "blokaderi" najveću potporu iz inozemstva dobivaju iz Zagreba.
Ustvrdila je i da je strateški interes Hrvatske rušenje vlasti predsjednika Srbije Aleksandra Vučić, a svima je poručila da ako im se ne sviđa Srbija, "Hrvatska ima otvorena vrata."
Šušnjar joj je ironično zahvalio na "preporuci" Hrvatske. Istaknuo je da građani Srbije i bez takvih poruka prepoznaju gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje životne prilike.
Podsjetio je da je prošle godine oko 25 tisuća državljana Srbije dobilo dozvole za rad u Hrvatskoj, dok je oko 320 tisuća njih posjetilo Hrvatsku kao turisti. Šušnjar je poručio kako su svi građani Srbije, posebno mladi koji žele raditi, poštovati zakone i ljetovati u Hrvatskoj, dobrodošli.
"Kad već gospođa Brnabić šalje ljude u Hr, red je da joj zahvalimo na preporuci. Svaka reklama je dobrodošla, ali ljudi očito i bez njezinih savjeta vrlo dobro vide gdje su veće plaće, niža nezaposlenost i bolje prilike za život.
Prošle godine je oko 25 tisuća državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u 🇭🇷, a 320 tisuća ih je došlo na odmor u HR. Dakle, kad treba zaraditi plaću i uhvatiti godišnji, HR odjednom i nije tako loša. I da, ljudi iz Srbije — posebno mladi koji žele raditi, poštivati zakone i ljetovati u HR — ovdje su dobrodošli.
P.S. Neki iz Srbije o HR govore loše. Neki u njoj rade ili odmaraju. A neki je se sjete kad vide otok Krk — i pravila o glisiranju koja su ovdje i dalje na snazi."
'Hrvatska želi smjenu Vučića'
Podsjetimo, Brnabić tvrdi da studenti izravno dobivaju instrukcije iz inozemstva, uključujući smjernice o načinu političkog djelovanja i organizaciji nastupa.
Ustvrdila je kako Hrvatska otvoreno želi smjenu Vučića jer je, prema njezinim riječima, Srbija pod njegovim vodstvom ostvarila značajan gospodarski i infrastrukturni napredak.
"Srbija prestigla Hrvatsku po bruto domaćem proizvodu, izgradnji autocesta i brzih prometnica te razvoju željezničke infrastrukture", kaže Brnabić te dodaje da je interes Hrvatske spriječiti Srbiju da postane regionalni lider.
Poručila je i da dio građana Srbije radi na ostvarivanju hrvatskih interesa te ocijenila da bi dolazak "blokadera" na vlast predstavljao ozbiljnu prijetnju demokratskom poretku u zemlji. U tom kontekstu izjavila je kako, ako oni preuzmu vlast, u Srbiji više ne bi bilo izbora.