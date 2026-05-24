Vučić šokirao iz Pekinga: 'Možda uskoro dam ostavku'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas kako mu uskoro ističe mandat i da će možda podnijeti ostavku.

Naveo je da neće skratiti mandat kako je svojevremeno učinio Boris Tadić "s besmislenom formulacijom, jer ili podneseš ostavku ili si predsjednik do kraja mandata".

"Dakle, moguće je da ću uskoro podnijeti ostavku", rekao je Vučić, novinarima u Pekingu, na početku svog posjeta Kini, piše Nova.rs.

Neredi na protuvladinom prosvjedu

Vučić se u svom obraćanju osvrnuo i na jučerašnji prosvjed studenata na beogradskom trgu Slavija. Nakon završetka mirnog protuvladinog prosvjeda izbili su neredi na ulicama gdje su se građani sukobili s policijom.

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je privedeno najmanje 23 ljudi. Ozlijeđeno je više desetaka ljudi, a među njima je i nekoliko policajaca.

Vučić je rekao kako ga takvi skupovi ne mogu uznemiriti, posebno kada nemaju dobro osmišljen sadržaj. Prozvao je organizatore skupa za incidente diljem Beograda.

Naveo je i da su službe dale procjenu okupljenih, kazavši da je na Slaviji bilo nešto manje od 34.000 ljudi, iako neki podaci govore o brojci većoj od 100.000.

Najavio je i skupove koje će organizirati Srpska napredna stranka od 26. do 28. lipnja.

"Od naše brojnosti bit će važnije poruke koje će tada biti upućene građanima", rekao je Vučić.