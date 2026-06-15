Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Legendarna pjevačica objavila je spontanu izvedbu pjesme 'More' s Oliverom Dragojevićem i izazvala lavinu emocija među obožavateljima.
Jedna od najvećih i najcjenjenijih pjevačica na hrvatskoj glazbenoj sceni, Meri Cetinić, danas slavi svoj 73. rođendan. Splitska umjetnica s korčulanskim korijenima, čiji je glas obilježio generacije, zahvalila se putem društvene mreže svojim vjernim obožavateljima na nebrojenim čestitkama.
U emotivnoj objavi poručila je:Hvala vam dragi, dobri ljudi i prijatelji na svakoj čestitki i dobrim željama!.
Uz poruku, podijelila je i poseban video - dirljivu, spontanu izvedbu vječne pjesme "More" s neprežaljenim Oliverom Dragojevićem.
"Evo jedna dobra, neplanirana i spontana izvedba, Oliver je slavio rođendan u Lisinskom, bila sam u publici, on i Dupini su me vidjeli, pozvao me na binu i otpjevali smo ovu našu vječnu...", napisala je.
Njezina objava izazvala je lavinu emotivnih komentara; obožavatelji su joj uzvraćali toplim željama, prisjećali se kako su njezine pjesme bile zvučna kulisa njihovih života te joj iskazivali divljenje zbog njezine snage i glazbene ostavštine.