Dirljiv prizor iz Vela Luke: Pogledajte kakav spomenik je dobio Oliver Dragojević

Ako vas uskoro put odvede u Velu Luku, sigurno će vas ganuti prizor koji će vas tamo dočekati... Naime, u rodnom kraju nikad prežaljenog glazbenika Olivera Dragojevića postavljena je nova umjetnička instalacija simboličnog naziva "Tek sad vidim što mi znači".

Na mjestu odakle je Oliver svakodnevno brodićem odlazio na more, postavljena je instalacija čiji su središnji motiv naočale. Ali ne bilokakve naočale, već onakve kakve je Oliver nosio u svojim ranijim godinama stvaralaštva. Naravno, na okvir naočala napisan je stih koji je Oliver pjevao s posebnom emocijom.

Naravno, riječ je o stihu posvećenom domu na Korčuli: "Tek sad vidim što mi znači".

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Umjetničku instalaciju osmislio je Saša Prižmić, dok izradu potpisuje tvrtka Marinox, čiji je vlasnik Marijan Žuvela.Projekt je realizirala Turistička zajednica općine Vela Luka.

Kako bi ovo umjetničko djelo imalo i edukativnu notu, instalaciji je pridružen i QR kod putem kojeg oni koji žele znati više mogu pročitati o Oliveru i simbolici ovog projekta.

