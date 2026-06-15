Američki vojni zrakoplov srušio se pri polijetanju u Kaliforniji, ne zna se koliko je poginulih

Zrakoplov bombarder B-52 Stratofortress američkog ratnog zrakoplovstva srušio se u ponedjeljak nedugo nakon polijetanja iz zrakoplovne baze Edwards u pustinji Mojave u južnoj Kaliforniji, priopćila je baza.

Snimke iz zraka s mjesta nesreće, koje se nalazi oko 160 kilometara sjeverno od Los Angelesa, prikazuju spaljeno i još uvijek zadimljeno područje pustinjskog tla veličine približno nogometnog igrališta, dok se vozilo hitnih službi kretalo rubom mjesta nesreće.

B-52 bomber plane crashes after takeoff at U.S. Air Force base in Californiahttps://t.co/RNndhP0QlP — CP24 (@CP24) June 15, 2026

Na snimkama nisu bili vidljivi veći dijelovi olupine.

"Hitne službe odmah su izašle na mjesto nesreće i intervencija je još uvijek u tijeku", objavila je baza na društvenoj mreži X. Višemotorni mlazni bombarder srušio se "nedugo nakon polijetanja iz zračne luke Edwards u 11.20 sati po lokalnom vremenu", navodi se u službenoj objavi baze na X-u. Za sada nema informacija o broju članova posade koji su se nalazili u zrakoplovu niti o tome ima li preživjelih.