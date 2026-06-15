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SVE JE SPALJENO /

Američki vojni zrakoplov srušio se pri polijetanju u Kaliforniji, ne zna se koliko je poginulih

Američki vojni zrakoplov srušio se pri polijetanju u Kaliforniji, ne zna se koliko je poginulih
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Foto: X/CP24/Screenshot

Za sada nema informacija o broju članova posade koji su se nalazili u zrakoplovu niti o tome ima li preživjelih

15.6.2026.
23:24
Hina
X/CP24/Screenshot
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Zrakoplov bombarder B-52 Stratofortress američkog ratnog zrakoplovstva srušio se u ponedjeljak nedugo nakon polijetanja iz zrakoplovne baze Edwards u pustinji Mojave u južnoj Kaliforniji, priopćila je baza.

Snimke iz zraka s mjesta nesreće, koje se nalazi oko 160 kilometara sjeverno od Los Angelesa, prikazuju spaljeno i još uvijek zadimljeno područje pustinjskog tla veličine približno nogometnog igrališta, dok se vozilo hitnih službi kretalo rubom mjesta nesreće.

Na snimkama nisu bili vidljivi veći dijelovi olupine.

"Hitne službe odmah su izašle na mjesto nesreće i intervencija je još uvijek u tijeku", objavila je baza na društvenoj mreži X. Višemotorni mlazni bombarder srušio se "nedugo nakon polijetanja iz zračne luke Edwards u 11.20 sati po lokalnom vremenu", navodi se u službenoj objavi baze na X-u. Za sada nema informacija o broju članova posade koji su se nalazili u zrakoplovu niti o tome ima li preživjelih.

AvionNesrećaZrakoplovSadKalifornija
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