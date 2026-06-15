[KVIZ] Koliko točnih možeš ostvariti na pitanjima s prijašnjih matura iz hrvatskog?

Smatrate li se spremnima za jedan od najzahtjevnijih ispita u vašem školovanju? Državna matura iz Hrvatskog jezika na višoj razini mnogima predstavlja izazov, no uz temeljitu pripremu, odličan rezultat je itekako ostvariv. Od analize književnih djela, preko poznavanja književnopovijesnih razdoblja do zamršenih gramatičkih i pravopisnih pravila, gradivo obuhvaća sve ključne vještine koje ste stjecali tijekom srednje škole. No, koliko ste sigurni u svoju sposobnost primjene znanja pod pritiskom?