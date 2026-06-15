Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'

U iščekivanju najvažnije životne uloge, akademska slikarica Dora Šitum (28) broji posljednje tjedne do dolaska svog prvog djeteta. Ona i suprug, producent Arian Vuica (36), sin glazbenice Alke Vuice (65), uskoro će postati roditelji dječaka, a uz uzbuđenje i pripreme za prinovu, njihov svakodnevni život ispunjen je razgovorima o budućnosti, uređenjem doma i planovima za obiteljske avanture.

U razgovoru za Net.hr Dora iskreno progovara o trudnoći koja joj je donijela novo poštovanje prema majčinstvu, otkriva kako napreduju pripreme za dolazak sina, koliko je buduća baka Alka uključena u cijelu priču, ali i kako je izgledao trenutak kada su si na intimnoj ceremoniji, daleko od javnosti i medija, ona i Arian nedavno izgovorili sudbonosno 'da'.

Foto: Antonio Vrbančić

Za početak, termin poroda se bliži, kako se osjećate sad kad ste ušli u zadnje tromjesečje? Gdje osjetite najveće razlike u odnosu na prethodne trudničke mjesece?

Kako se bliži termin poroda, ja sam sve više i više uzbuđena, ostalo je još mjesec dana. Super se osjećam iako mi postaje malo teže podnositi svakodnevnu rutinu. Kroz cijelu trudnoću radim jednako kao i prije trudnoće, tako da sam dosta aktivna i brzo mi prolazi vrijeme, ali sada mi je već puno teže obavljati neke, do sada normalne stvari. Također je i bebač jako aktivan pa ga osjetim tijekom cijelog dana.

Jeste li već odabrali ime za sina? Možete li otkriti kakav tip imena volite?

Vodimo još borbu što se tiče imena, nismo se još odlučili kako će se maleni zvati, ali želimo da bude nešto posebno. Volimo imena koja imaju snažno značenje, a opet da su zanimljiva i neuobičajena. Razmatramo i naša i strana imena.

Foto: Antonio Vrbančić

Kako izgledaju pripreme za dolazak prinove? Jeste li već uredili dječju sobu i tko ima glavnu riječ oko detalja?

Kako smo nedavno uselili u novi stan, tako smo počeli pripremati dječju sobicu, prva robica je kupljena, izabrali smo kolica i ostale potrebne stvari. Dekoraciju i detalje ćemo postepeno kako maleni bude rastao prilagođavati njemu i njegovim željama, a Arian i ja imamo isti ukus pa je lagano dogovoriti se oko svega.

Koliko je buduća baka Alka Vuica uključena u cijelu priču? Daje li savjete i veseli li se ulozi bake?

Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno.

Foto: Antonio Vrbančić

Tko je već sada više "opsjednut" bebom, mama koja kupuje sitnice ili tata koji već planira zajedničke avanture?

Mislim da smo Arian i ja podjednako "opsjednuti" bebom, ne prestajemo razmišljati i razgovarati o tome kako postajemo roditelji. Tata već planira zajedničke avanture, a ja ih s veseljem iščekujem! Tu je i naš pas doberman Pupi koji će našem sinu sigurno biti najbolji prijatelj, tako da nas sve čeka puno uzbuđenja i nadolazećih avantura.

Je li bilo neobičnih trudničkih želja? Kombinacije hrane koje prije trudnoće nikad ne bi prošle?

Moja mama se šali kako sam ja puno jela i prije trudnoće i uživala u neobičnim kombinacijama hrane, a u trudnoći se nije ništa promijenilo, tako da što se tiče hrane kod mene sve prolazi! Arian također odlično kuha pa me često iznenadi finim obrocima. U početku trudnoće puno sam jela naranče koje inače nemam naviku jesti i također kisele gumene bombone koje nema šanse da bi prije jela.

Foto: Antonio Vrbančić

Postoji li nešto što vas je tijekom trudnoće posebno iznenadilo?

Najviše ne iznenadilo koliko se tijelo mijenja i prilagođava stvaranju novog života. Trudnoća zaista je drugo stanje i tek sada shvaćam što je to. Svaka čast svim majkama!

Hoće li Arian biti prisutan na porodu?

Arian će biti prisutan na porodu, to je njegova želja, a i meni će biti ugodnije da je sa mnom.

Foto: Privatni album

Kakav tip roditelja mislite da ćete biti? Tko će biti stroži, a tko popustljiviji?

Mislim da će naš sin biti pravi "mamin sin", strogoća je poželjna ako je pravedna, ali nekako mi djeluje da će Arian tu biti ipak malo popustljiviji, a ja malo više odlučna, ali tko zna, možda bude i obrnuto!

Nedavno ste kod matičara izgovorili sudbonosno 'da', a ranije ste spominjali i vjenčanje za cijelu obitelj. Ima li promjena na tom polju? Kakvo vjenčanje zamišljate?

Arian i ja smo se vjenčali u matičnom uredu i sve je bilo jako privatno i intimno samo uz roditelje i kumove, ali planiramo sljedeće godine kada se ja oporavim i kada naš sin bude malo veći napraviti crkveno vjenčanje i naravno feštu koja ide uz to! Ali sada je beba prioritet, a krajem ljeta ćemo početi planirati "pravo" vjenčanje koje zamišljamo negdje uz more, Arian bi volio u njegovoj Istri što se i meni jako sviđa, okruženi rodbinom i prijateljima!