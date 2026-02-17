Sin Alke Vuice i lijepa Slavonka čekaju prvo dijete: 'Jedva čekamo da beba stigne'

Producent Arian Vuica (36) i njegova zaručnica, akademska slikarica Dora Šitum (28), očekuju svoje prvo dijete. Nakon što je prije nekoliko tjedana njegova majka, Alka Vuica, otkrila da njezin sin planira vjenčanje, par je za magazin Story podijelio još jednu radosnu vijest - uskoro postaju roditelji.

Beba stiže početkom ljeta

Kako je otkrila Dora, prinova stiže početkom srpnja, a par s nestrpljenjem iščekuje dolazak dječaka.

“Vijest se već polako širi i nemamo što kriti - čekamo bebu i jedva čekamo da stigne. Termin je početkom srpnja, tako da imamo još vremena za pripremu”, rekla je Dora.

Ime za sina još nisu odabrali, ali ističu da će biti posebno. “Znati ćemo da je to ono pravo kada ga čujemo”, dodala je.

Radosnu vijest s oduševljenjem su dočekale i obje obitelji, a posebno buduće bake - Alka Vuica i Dorina majka Sanja. “Naše će dijete biti jako voljeno i imat će sve na svijetu”, poručila je buduća mama.

Ljubavna priča koja je počela zahvaljujući Alki

Zanimljivo, upravo je Alka Vuica zaslužna za početak njihove ljubavne priče. Dora je pjevačicu u nekoliko navrata šminkala, a kroz ta su se druženja upoznali i ona i Arian.

“Upoznali smo se prošle godine kada sam prvi put došla kod Alke, ali sve je bilo površno. Tek kad smo prije gotovo pet mjeseci prvi put zbilja razgovarali, odmah smo shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Sve je bilo prirodno i jednostavno”, ispričala je Dora.

Njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u ljubav, a par se nedavno i zaručio u zagrebačkom restoranu Tač. Prosidba je, priznaje Dora, bila potpuno neočekivana.

“Nisam očekivala da će me zaprositi, iako sam znala da će se to dogoditi. Bilo je slatko i pomalo nespretno – čak je prolio vodu po stolu. Odmah sam rekla ‘da’”, prisjetila se kroz smijeh.

Vjenčanje bez klasičnih običaja

Iako su već zaručeni, datum vjenčanja još nisu odredili. Sigurni su tek da se ceremonija neće održati ove godine te da neće biti klasično tradicionalna.

“Dosta smo opušteni i spontani pa će vjenčanje vjerojatno biti takvo. Mnogi naši prijatelji su umjetnici i glazbenici, pa vjerujemo da će sve izgledati kao mali show program”, otkrili su.

Umjetnička obitelj

Dora je akademska slikarica koja uspješno spaja umjetnost i beauty industriju, vlasnica je beauty studija i radi kao vizažistica.

Arian Vuica dolazi iz poznate umjetničke obitelji. Njegov otac Vuk Veličković također je slikar, dok je majka Alka Vuica jedna od najpoznatijih hrvatskih kantautorica. Iako je završio školu za kiparstvo, Arian je krenuo glazbenim putem te je danas uspješan producent mlađe generacije, poznat pod umjetničkim imenom Strapazoot.

