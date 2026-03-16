Mrnja je kao vino! Čilić ponovo u Top 50 svijeta...

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić popravio je plasman za dva mjesta na novoj ATP ljestvici te je ponovno u društvu 50 najboljih igrača svijeta, trenutačno se nalazi na 49. poziciji.

Čilić je i dalje jedini hrvatski predstavnik među 100 najboljih jer je Dino Prižmić, koji je skočio za 11 mjesta, na 108. mjestu.

Na vrhu je i dalje Španjolac Carlos Alcaraz, no njegova je prednost ispred drugog Talijana Jannika Sinnera sada smanjena na 2150 bodova nakon što je Sinner osvojio "masters 1000" turniru u Indian Wellsu na kojemu lani nije niti nastupio zbog suspenzije.

POGLEDAJTE VIDEO: Čilić otkrio detalje zdravstvenog stanja nakon propuštanja Davis Cupa