Josipa iz 'Života na vagi' proslavila rođendan u stilu, a pridružio joj se i prijatelj iz showa

Simpatični kandidati koje smo upoznali u devetoj sezoni showa "Život na vagi" druže se i danas, a koliko su bliski potvrđuje i činjenica da su odlučili napraviti zajedničko slavlje za njihove rođendane.

Josipa je na Instagramu podijelila djelić atmosfere sa slavlja koje je opisala kao jedan od najljepših dana u svom životu. I nije ni čudo - na jednom su se mjestu okupili njezini najbliži kako bi zajedno proslavili njezin okrugli 50. rođendan.

"Ovo mi je bio jedan od najboljih dana u životu zahvljajući vama dragi moji prijatelji. Hvala na svemu, a posebno na predivnom druženju... Bilo je nezaboravno", napisala je emotivna Josipa koja je svoj dan podijelila sa Zoranom.

Kako se bliži i njegov rođendan, Zoran je za RTL.hr otkrio: "Ja imam u utorak 44-ti pa malo spojili."

Na objavljenim fotografijama može se vidjeti kako je slavljenicu Josipu dočekala velika torta ukrašena jagodama, ali i mnoštvo rođendanskih ukrasa. Također, na slavlju se i roštiljalo, a gosti i slavljenici zajedno su i zapjevali.