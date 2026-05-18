PRAVA FEŠTA /

Josipa iz 'Života na vagi' proslavila rođendan u stilu, a pridružio joj se i prijatelj iz showa

Josipa iz 'Života na vagi' proslavila rođendan u stilu, a pridružio joj se i prijatelj iz showa
Foto: Josipa Valentić/Instagram/Screenshot

Josipa i Zoran, bivši kandidati devete sezone 'Života na vagi', na Instagramu su pokazali koliko ih je show povezao

18.5.2026.
17:32
Ivana Bradić
Simpatični kandidati koje smo upoznali u devetoj sezoni showa "Život na vagi" druže se i danas, a koliko su bliski potvrđuje i činjenica da su odlučili napraviti zajedničko slavlje za njihove rođendane.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josipa je na Instagramu podijelila djelić atmosfere sa slavlja koje je opisala kao jedan od najljepših dana u svom životu. I nije ni čudo - na jednom su se mjestu okupili njezini najbliži kako bi zajedno proslavili njezin okrugli 50. rođendan.

"Ovo mi je bio jedan od najboljih dana u životu zahvljajući vama dragi moji prijatelji. Hvala na svemu, a posebno na predivnom druženju... Bilo je nezaboravno", napisala je emotivna Josipa koja je svoj dan podijelila sa Zoranom.

Kako se bliži i njegov rođendan, Zoran je za RTL.hr otkrio: "Ja imam u utorak 44-ti pa malo spojili."

Na objavljenim fotografijama može se vidjeti kako je slavljenicu Josipu dočekala velika torta ukrašena jagodama, ali i mnoštvo rođendanskih ukrasa. Također, na slavlju se i roštiljalo, a gosti i slavljenici zajedno su i zapjevali.

 

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
