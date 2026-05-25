BIO NA KRUZERU

Potvrđen novi slučaj hantavirusa: Zaraženi Španjolac hitno prevezen u izolaciju

Foto: IMAGO/imago stock&people/Profimedia

Nakon potvrde infekcije, španjolski državljanin prebačen je u izolacijsku jedinicu u bolnici Gómez Ulla, priopćilo je ministarstvo zdravstva na platformi X

25.5.2026.
21:32
Hina
Španjolski državljanin koji se nalazi u karanteni u vojnoj bolnici u Madridu, a koji je među evakuiranima s kruzera ranije ovog mjeseca, testiran je pozitivno na hantavirus, priopćilo je u ponedjeljak španjolsko ministarstvo zdravstva.

Nakon potvrde infekcije, španjolski državljanin prebačen je u izolacijsku jedinicu u bolnici Gómez Ulla, priopćilo je ministarstvo zdravstva na platformi X.

Dodali su da se, s obzirom na to da je slučaj otkriven među osobama koje su već u karanteni, "ne mijenja procjena rizika” za opću populaciju.

Troje preminulih

To je drugi pozitivan slučaj među 14 španjolskih državljana koji su se iskrcali na španjolski otok Tenerife s kruzera MV Hondius, koji je prevozio oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje, i na kojem se pojavio hantavirus.

Luksuzni kruzer MV Hondius pod nizozemskom zastavom prijavio je 2. svibnja Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) tešku respiratornu bolest među putnicima.

Tri osobe, nizozemski par i njemački državljanin, umrle su na početku epidemije.

Do 15. svibnja WHO je prijavio 10 slučajeva - osam potvrđenih i dva vjerojatna, uključujući tri smrtna slučaja.

