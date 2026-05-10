Počela evakuacija s kruzera s hantavirusom: Svi kontakti su visokog rizika

Španjolska je u nedjelju započela iskrcavanje svojih državljana s kruzera zahvaćenog hantavirusom koji se usidrio u blizini Tenerifea, a nakon njih slijede skupine iz drugih država.

Španjolski državljani iskrcali su se prvi, u čamce u skupinama od po pet osoba, nakon čega su prebačeni u autobuse i odvezeni do lokalne zračne luke.

Putnici koji ne pokazuju simptome virusa bit će prebačeni vojnim zrakoplovom u Madrid, pa odvedeni u karantenu, priopćili su vladini dužnosnici, naglašavajući da neće imati doticaja s javnošću.

Kontakti visokog rizika

Luksuzni kruzer isplovio je prema Španjolskoj u srijedu s obale Zelenortskih otoka nakon što su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europska unija zatražile od te zemlje da upravlja evakuacijom putnika.

WHO je u petak objavio najnovije podatke prema kojima se razboljelo osam osoba koje više nisu na brodu, uključujući troje umrlih – nizozemski par i njemačkog državljanina.

Svi putnici na brodu MV Hondius smatraju se kontaktima visokog rizika, priopćila je kasno u subotu Europska agencija za javno zdravstvo u sklopu svojih hitnih mjera, dodajući da je rizik za opću populaciju i dalje nizak.

WHO je za putnike s broda preporučio karantenu od 42 dana. Španjolsko ministarstvo zdravstva dodalo je da je brod prošao odgovarajuće zdravstvene provjere.

"Više od 500 kruzera godišnje dolazi iz Argentine i Čilea, staništa ovog virusa, no izbijanje ove bolesti nikada se nije dogodilo na europskom tlu, pa je mogućnost da se to dogodi s ovim brodom mala”.

Kako se širi hantavirus?

Hantavirus se u pravilu širi preko glodavaca, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu.

"Prema informacijama stručnjaka koji su se ukrcali na brod, higijenski i okolišni uvjeti bili su primjereni te nisu otkriveni glodavci, stoga prijenos izlaganjem glodavcima na brodu nije vjerojatan”, stoji u izvješću ministarstva.

Putnici neće napuštati brod dok ne stigne njihov predviđeni zrakoplov za evakuaciju, naveli su španjolski dužnosnici.

Putnici iz Nizozemske bit će sljedeća skupina koja napušta plovilo, a njihov će zrakoplov prevoziti i putnike iz Njemačke, Belgije i Grčke, najavila je u nedjelju španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia.

Nakon toga bit će evakuirani putnici iz Turske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, dodala je ministrica u obraćanju novinarima u luci Tenerife.

Trideset članova posade ostat će na brodu i otploviti prema Nizozemskoj, gdje će biti dezinficiran.

