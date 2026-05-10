Ljudi se boje širenja virusa: 'Hoće li WHO požaliti zbog plana?'

Kruzer koji se nalazi u središtu epidemije andskog soja hantavirusa, koji se prenosi s čovjeka na čovjeka, došao je do Tenerifa, gdje će započeti velika međunarodna operacija iskrcavanja i povratka putnika u njihove matične zemlje.

Španjolske vlasti, uz pomoć drugih država i u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO), organizirat će prijevoz preostalih putnika s broda prije njihove repatrijacije.

Zdravstveni dužnosnici ukrcali su se na MV Hondius da bi proveli posljednju provjeru i započeli iskrcavanje putnika. Ranije su stručnjaci pregledali plovilo nakon što je stiglo na Tenerife i nisu pronašli glodavce na brodu.

Prema informacijama WHO-a, plan je da se putnici vrate kući tijekom nedjelje i ponedjeljka, prije nego što kasnije tijekom tjedna dođe do pogoršanja vremenskih uvjeta. Svi putnici navodno su bez simptoma bolesti.

Glavni ravnatelj WHO-a izjavio je kako je za sutra planirano ukupno deset repatrijacijskih letova – šest za zemlje Europske unije i četiri za države izvan EU-a.

'Ovo nije još jedan COVID'

Dolazak kruzera izazvao je zabrinutost među stanovnicima Tenerifa, dodatno pojačanu izjavama pojedinih lokalnih političara. Zbog rastućih napetosti, glavni direktor WHO-a, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uputio je poruku građanima otoka poručivši: "Ovo nije još jedan COVID."

Tijekom kasnovečernjeg obraćanja medijima ponovno je pokušao umiriti javnost i naglasio da brod nije ozbiljna prijetnja za otok.

"Ljudi su zabrinuti i zato moram biti uz njih, iako vrlo dobro znam da je rizik vrlo nizak. Kada su ljudi zabrinuti, to moram shvatiti ozbiljno. Zato sam ovdje kako bih ponavljao istu poruku i pružio podršku kako bi cijela operacija bila uspješna", izjavio je.

Na pitanje postoji li mogućnost da će vlasti požaliti što putnike nisu zadržale na brodu, nego im dopustile dolazak na španjolsko tlo i povratak diljem svijeta uz preporuku samoizolacije, odgovorio je:

"Na temelju procjene koju imamo, to se neće dogoditi".

Što je Andes virus i kako se prenosi?

Andes virus, poznat i kao virus Anda, vrsta je hantavirusa koji može uzrokovati ozbiljnu respiratornu bolest kod ljudi poznatu kao Hantavirusni plućni sindrom (HPS). Virus se najčešće prenosi kontaktom sa zaraženim glodavcima, njihovim urinom, slinom ili izmetom, no za razliku od drugih hantavirusa, Andes virus može se – iako rijetko – širiti i s čovjeka na čovjeka.

Stručnjaci ističu da se prijenos među ljudima uglavnom događa samo u slučajevima bliskog kontakta s oboljelom osobom. To uključuje izravan fizički kontakt, dulji boravak u zatvorenim prostorima s oboljelim te izloženost tjelesnim tekućinama zaražene osobe.

Glodavci koji prenose virus uglavnom se nalaze u Južnoj Americi, a nisu zabilježeni u Sjedinjenim Američkim Državama.

Simptomi mogu nalikovati gripi

Simptomi bolesti mogu se pojaviti između četiri i 42 dana nakon izlaganja virusu. U početku bolest često podsjeća na gripu, a najčešći rani simptomi uključuju:

umor

povišenu temperaturu

bolove u mišićima, posebno u bedrima, kukovima i leđima

Kod otprilike polovice oboljelih javljaju se i:

glavobolja

vrtoglavica

zimica

mučnina, povraćanje i proljev

bolovi u trbuhu

Liječnici upozoravaju da se simptomi mogu vrlo brzo pogoršati, zbog čega je rana medicinska pomoć ključna.

Kako smanjiti rizik od zaraze?

Zdravstvene službe preporučuju izbjegavanje područja zaraženih glodavcima tijekom putovanja u Južnu Ameriku. Kako bi se smanjio rizik prijenosa među ljudima, preporučuje se:

često pranje ruku

izbjegavanje ljubljenja i bliskog fizičkog kontakta s potencijalno zaraženom osobom

ne dijeliti pića, cigarete, vape uređaje ni pribor za jelo

izbjegavati zajedničko konzumiranje hrane iz istih tanjura ili zdjela

održavati fizičku distancu od osobe koja pokazuje simptome bolesti

Ne postoji cjepivo ni specifičan lijek

Trenutačno ne postoji posebno antivirusno liječenje niti cjepivo protiv Andes virusa. Liječenje je usmjereno na ublažavanje simptoma i potporu organizmu tijekom bolesti.

Stručnjaci upozoravaju da osobe koje su možda bile u kontaktu sa zaraženom osobom i razviju simptome trebaju odmah potražiti liječničku pomoć.

