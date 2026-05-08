FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDU U KARANTENU /

SAD šalje avion za putnike na kruzeru na kojem je izbio hantavirus: 'Pripremamo evakuaciju'

SAD šalje avion za putnike na kruzeru na kojem je izbio hantavirus: 'Pripremamo evakuaciju'
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Po popisu putnika na brodu se nalazi 17 Amerikanaca

8.5.2026.
22:41
Hina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Sjedinjene Države objavile su u petak da pripremaju evakuaciju zrakoplovom američkih putnika s kruzera MV Hondius pogođenog izbijanjem hantavirusa koji se nalazi na putu za Kanarske otoke.

"State Department organizira repatrijacijski let kako bi olakšao siguran povratak američkih putnika s tog broda", rekao je glasnogovornik State Departmenta.

"U izravnoj smo komunikaciji s Amerikancima na brodu i spremni smo pružiti konzularnu pomoć čim brod stigne na Tenerife", dodao je glasnogovornik.

Bit će u karanteni 

Po popisu putnika na brodu se nalazi 17 Amerikanaca. CNN je javio da će Amerikanci koji budu vraćeni u zemlju biti u karanteni u nacionalnom centru specijaliziranom za pacijente sa zaraznim bolestima u Nebraski, ruralnoj državi u središnjem dijelu zemlje.

Pozivajući se na anonimne izvore, taj informativni kanal izvještava da se radi o posebnom repatrijacijskom zrakoplovu koji je prethodno korišten tijekom pandemije covida-19, te dodaje da su u operaciju uključeni timovi Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

CDC je u srijedu izjavio da "pažljivo prati situaciju u vezi s američkim putnicima na kruzeru MV Hondius", dodajući da je "u ovom trenutku rizik za stanovništvo SAD-a izuzetno nizak".

POGLEDAJTE VIDEO: Preko miševa i štakora: Virus s visokom smrtnošću uznemirio svijet - trebamo li se bojati?

SadHantavirusVirusKruzer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike