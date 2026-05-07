Zna se kako je virus stigao na 'brod smrti'? Neki putnici su se iskrcali: 'Ondje luta 23 ljudi!'

Dužnosnici i stručnjaci pokušavaju utvrditi je li Argentina izvor smrtonosne epidemije hantavirusa koja je zahvatila kruzer MV Hondius, uslijed vijesti da su se brojni putnici već vratili u svoje zemlje, piše Guardian.

Zabrinutost raste i oko 23 putnika koji su se 23. travnja navodno iskrcali s kruzera na otoku Sveta Helena, izvijestile su španjolske novine El País. "Ondje luta 23 ljudi, a do prije tri dana nitko ih nije kontaktirao", navodno je novinama rekao putnik koji je želio ostati anoniman.

Putnici su se navodno vratili u svoje zemlje, uključujući SAD. Američki putnici praćeni su u Georgiji, Kaliforniji i Arizoni, iako nitko od njih nije pokazivao znakove bolesti, izvijestio je u srijedu New York Times.

Lociranje i praćenje putnika

Prvi smrtni slučaj na kruzeru, 70-godišnjeg Nizozemca, dogodio 11. travnja, a njegovo tijelo je iskrcano s broda na Svetoj Heleni, gotovo dva tjedna kasnije. Njegova 69-godišnja supruga putovala je avionom iz Svete Helene u Južnu Afriku; srušila se na aerodromu u Johannesburgu i umrla u bolnici 26. travnja, dok je treća putnica, Njemica, umrla 2. svibnja.

Nizozemski par se, postoji sumnja, mogao zaraziti virusom nakon što su bili izloženi glodavcima dok su promatrali ptice na odlagalištu otpada u gradu Ushuaiju na jugu Argentine. Grad je poznat pod nazivom "kraj svijeta" te je bio mjesto ukrcaja na kruzer. Osim Argentine, par je putovao u Urugvaj i Čile, priopćila je argentinska vlada. Argentinski dužnosnici sada pokušavaju utvrditi gdje su prije ukrcaja putovali i ostali zaraženi putnici. Nakon što za ostale putnike utvrde detaljan plan putovanja, dužnosnici namjeravaju pratiti kontakte, izolirati bliske kontakte i aktivno ih pratiti kako bi spriječili daljnje širenje virusa.

Inkubacija hantavirusa može trajati između jednog i osam tjedana, što otežava utvrđivanje jesu li se putnici zarazili virusom prije nego što su 1. travnja iz Argentine krenuli prema Antarktici, tijekom planiranog zaustavljanja na udaljenom južnoatlantskom otoku ili na brodu. Tedros Adhanom Ghebreyesus, glavni direktor WHO-a, ranije je u emisiji X izjavio da "WHO nastavlja surađivati ​​s brodskim operaterima kako bi pomno pratio zdravlje putnika i posad

Gdje je brod sada?

"U suradnji s brodskim operaterima i nacionalnim zdravstvenim vlastima pokrenuto je praćenje i daljnje praćenje putnika na brodu i onih koji su se već iskrcali. U ovoj fazi ukupni rizik za javno zdravlje ostaje nizak", dodao je.

Evakuacija troje putnika s broda na kojem je bilo 149 ljudi, znači da kruzer sada može nastaviti ploviti prema Kanarskim otocima. Međutim, predsjednik Kanarskih otoka izrazio je zabrinutost zbog pristajanja broda na Tenerifima. "Ova odluka ne temelji se ni na kakvim tehničkim kriterijima, niti postoje dovoljne informacije koje bi uvjerile javnost ili jamčile njihovu sigurnost", rekao je Fernando Clavijo za radio postaju Cope i dodao da je zatražio hitan sastanak sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom kako bi razgovarali o tom pitanju. Ranije u srijedu, španjolska državna televizija TVE izvijestila je da će kruzer pristati na kanarskom otoku Tenerife.

Širenje virusa zbog klimatskih promjena

Zdravstvena kriza na brodu MV Hondius dolazi u trenutku kada lokalni istraživači javnog zdravstva u Argentini ukazuju na klimatske promjene koje ubrzavaju rizik od širenja hantavirusa. Stručnjaci za javno zdravstvo kažu da više temperature proširuju raspon virusa jer, dijelom, kako postaje toplije i ekosustavi se mijenjaju, glodavci koji prenose hantavirus mogu napredovati na više mjesta.

Ljudi se obično zaraze virusom izloženošću izmetu glodavaca, njihovom urinu ili slini. Prijenos s čovjeka na čovjeka je rijedak no, ograničeno širenje među bliskim kontaktima uočeno je u nekim prethodnim epidemijama soja Ande.

"Argentina je postala tropskija zbog klimatskih promjena, a to je donijelo poremećaje poput denge i žute groznice, ali i nove tropske biljke koje proizvode sjeme za razmnožavanje miševa", rekao je Hugo Pizzi, istaknuti argentinski stručnjak za zarazne bolesti. "Nema sumnje da se hantavirus s vremenom sve više širi."

Svjetska zdravstvena organizacija redovito Argentinu rangira kao zemlju s najvećom učestalošću ove rijetke bolesti u Latinskoj Americi. Istražitelji rade na pronalaženju izvora kontaminacije, a argentinsko ministarstvo zdravstva u utorak je izvijestilo o 101 zarazi hantavirusom od lipnja 2025., što je otprilike dvostruko više nego godinu prije.

Hantavirus pronađen u Južnoj Americi, nazvan virus Anda, može uzrokovati tešku i često smrtonosnu plućnu bolest nazvanu hantavirusni plućni sindrom. Bolest je dovela do smrti u gotovo trećini slučajeva u protekloj godini. Putnici na brodu MV Hondius bili su pozitivni na virus Anda.

Argentina je u srijedu izjavila da šalje genetski materijal virusa Anda i opremu za testiranje ka

Potvrđen andski soj smrtonosnog hantavirusa -Može se prenositi s čovjeka na čovjeka