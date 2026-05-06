Prvi pacijent zaražen hantavirusom izvan broda? Pojavio se novi slučaj u Švicarskoj

Švicarska vlada objavila je da se muškarac zaražen hantavirusom liječi u Zürichu. Pacijent, čije ime nije objavljeno, bio je putnik na brodu MV Hondius i u međuvremenu se vratio u Švicarsku, javlja Sky News. Vlada tvrdi da nema opasnosti za širu populaciju.

"Jedna je osoba u Švicarskoj pozitivna na hantavirus. Muškarac se krajem travnja vratio s putovanja u Južnu Ameriku sa suprugom. Primijetivši simptome, nazvao je svog liječnika opće prakse i otišao u Sveučilišnu bolnicu u Zürichu na daljnju procjenu. Tamo je odmah stavljen u izolaciju", priopćili su iz Švicarskog saveznog ureda za javno zdravstvo.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u utorak je potvrdila da je među ljudima povezanim s krstarenjem bilo sedam potvrđenih ili sumnjivih slučajeva hantavirusa. Riječ je o tri osobe koje su umrle, jednu koja je kritično bolesna i tri s blagim simptomima. Tri žrtve su nizozemski par i njemački državljanin, dok je britanski državljanin evakuiran s broda i nalazi se na intenzivnoj njezi u Južnoj Africi.

Sa švicarskim pacijentom broj potvrđenih i sumnjivih slučajeva penje se na osam. WHO je u srijedu potvrdio da je vrsta virusa u ovoj epidemiji soj Andes - koji se može prenositi s čovjeka na čovjeka. Prijenos se događa samo bliskim kontaktom, a rizik za širu javnost smatra se vrlo niskim.

Tri pacijenta evakuirana s broda

S broda MV Hondius u srijedu su evakuirana tri pacijenta za koje se sumnja da su zaraženi hantavirusom, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).

Sky News navodi da se radi o britanskom članu posade za kojeg se sumnja da je zaražen hantavirusom. Druga dvojica su nizozemski kolega te još jedan putnik, navodno njemački državljanin.

Ravnatelj WHO-a Tedros Ghebreyesus rekao je da su sada na putu na liječenje u Nizozemsku. „U ovoj fazi, ukupni rizik za javno zdravlje ostaje nizak“, dodao je.

Potvrda da se hantavirus s kruzera može širiti među ljudima nije promijenila procjenu rizika, kaže predstavnik UN-ovog tijela za Južnu Afriku.

"Ne, to ne mijenja procjenu rizika jer se prvenstveno širi kada netko dođe u kontakt sa zaraženim glodavcem, a s čovjeka na čovjeka se širi samo unutar vrlo, vrlo bliskih kontakata“", rekla je za Reuters Shenaaz El-Halabi, predstavnica WHO-a za Južnoafričku Republiku za Reuters.

Prvi sumnjivi slučaj izvan broda

Francuski državljanin koji nije bio na brodu MV Hondius zarazio se hantavirusom nakon što je letio s putnikom s kruzera, javljaju francuski mediji pozivajući se na izvor iz ministarstva zdravstva, prenosi Sky.

To bi bila prva osoba koja je oboljela od bolesti, a nije bila na brodu. Identificirani su kao dio istraga praćenja kontakata koje se provode za potvrđene slučajeve.

U tijeku su testovi kako bi se potvrdilo je li riječ o soju Andes - jedinoj vrsti hantavirusa koja se može prenositi među ljudima.

Što dosad znamo?

Osam je sumnjivih ili potvrđenih slučajeva hantavirusa, nakon što je muškarac u Švicarskoj bio pozitivan na testu. Od toga su tri osobe umrle, dok pet ima simptome.

Evo što znamo o tri smrtna slučaja:

Nizozemac, star 69 godina, preminuo je 11. travnja na brodu - njegovo tijelo i supruga iskrcani su na Svetoj Heleni 24. travnja.

Njegova supruga, također 69-godišnjakinja, razboljela se na povratku i umrla. Testovi su potvrdili da je zaražena hantavirusom.

Njemački državljanin preminuo na brodu 2. svibnja

Evo što znamo o pet osoba sa simptomima:

Britanski državljanin teško se razbolio 27. travnja i evakuiran je na odjel intenzivne njege u Johannesburgu u Južnoj Africi, a stanje mu je i dalje kritično, ali stabilno.

Dva člana posade, Britanac i Nizozemac, imaju "akutne respiratorne simptome" i ostaju na brodu.

WHO je identificirao još jednu osobu na brodu kao osobu sa simptomima, ali nema daljnjih detalja

Švicarac, koji se krajem travnja vratio u Švicarsku iz Južne Amerike, otišao je liječniku opće prakse kada je primijetio simptome.

POGLEDAJTE VIDEO: Markotić objasnila zašto je opasan virus koji je ubio troje na kruzeru i što nikako ne raditi: 'Treba paziti'