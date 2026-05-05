Putnik s 'kruzera smrti' javio se u suzama: 'Ovo je zastrašujuće!'

Putnici s ekspedicijskog kruzera "MV Hondius" suočavaju se s ozbiljnom zdravstvenom krizom nakon izbijanja smrtonosnog hantavirusa. Liječnički timovi u ponedjeljak su radili na evakuaciji dvije osoba sa simptomima, a kruzer je zadržan uz obalu zapadne Afrike. Na brodu je oko 150 ljudi, uglavnom turista iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Španjolske.

Situacija se dodatno pogoršala nakon što su preminule tri osobe - bračni par iz Nizozemske i jedan njemački državljanin - dok je više putnika oboljelo. Među njima je i jedan Britanac, koji je napustio kruzer i trenutno je na liječenju u Africi.

Nizozemski Nacionalni institut za javno zdravlje i životnu sredinu (RIVM), koji sudjeluje u suzbijanju zaraze, potvrdio je da je kod jednog pacijenta sa simptomima potvrđen hantavirus. Pozitivna na ovaj virus bila je i Nizozemka koja je preminula, navode izvori upoznati sa slučajem, prenosi Blic.rs.

Strah i neizvjesnost vladaju među putnicima, posebno zbog činjenice da inkubacija hantavirusa može trajati i do osam tjedana. To otežava procjenu tko je sve zaražen.

Bloger se oglasio u suzama

Sa broda se oglasio američki bloger Jake Rosmarin koji je rekao da je sve što se na brodu događa - zastrašujuće. "Trenutno sam na brodu 'MV Hondius' i ono što se događa je vrlo stvarno i zastrašujuće za sve nas. Nismo samo priča ili naslov, mi smo ljudi, s obiteljima i životima koji nas čekaju kod kuće", poručio je vidno potreseni Jake.

Dodao je da je najteži dio cijele situacije - neizvjesnost. "Sve što želimo je osjećati se sigurno i vratiti kući. Ako vidite vijesti o ovome, imajte na umu da su u pitanju stvarni ljudi", rekao je bloger.

@jakerosmarin I also want to acknowledge that Oceanwide Expeditions and the entire crew onboard have been handling this situation to the best of their ability, and I’m very grateful for their efforts throughout. It’s not easy for me to talk about this, but I am doing well. ❤️ ♬ original sound - Jake | Travel | Boston ✈️🗺️

Što je hantavirus?

Polarni kruzer duljine 107 metara u vlasništvu kompanije Oceanwide Expeditions isplovio je iz Argentine prije tri tjedna te imao više zaustavljanja tijekom plovidbe preko Atlantika. Na brodu je 149 putnika i članova posade iz 23 zemlje. Nizozemska koordinira pružanje konzularne pomoći jer brod plovi pod nizozemskom zastavom.

Prva žrtva na brodu bio je Nizozemac (70) koji je preminuo 11. travnja. Njegova supruga razboljela se tijekom povratka kući i preminula 27. travnja. Istog dana, teško je obolio britanski državljanin koji je evakuiran u Južnu Afriku, gdje je potvrđen soj hantavirusa. Ostalim putnicima savjetovano je nošenje maski, držanje razmaka i smanjen kontakt.

Hantavirus može izazvati tešku i često smrtonosnu respiratornu bolest. Prenosi se udisanjem čestica koje potječu iz izmeta ili urina glodavaca, Ne postoji specifična terapija pa se liječenje temelji na simptomatskoj i potpornoj njezi, uključujući upotrebu respiratora u težim slučajevima. Stopa smrtnosti može biti i do 40 posto. Putnici su se vjerojatno zarazili prije ukrcavanja, izjavio je za BBC epidemiolog Michael Baker, što je sumnja koja se temelji upravo na dugom periodu inkubacije virusa.

POGLEDAJTE VIDEO Hantavirus i putovanja