Dvoje Talijana testirali na ebolu, u izolaciji su: 'Aktivirali smo mjere opreza'

Dvoje talijanskih pacijenata hospitaliziranih u izolaciji u bolnici Sacco negativni su na virus ebole, pokazala su testiranja, a talijansko Ministarstvo zdravstva ističe da je rizik od zaraze u zemlji "i dalje vrlo nizak".

Testirani su nakon zdravstvenog upozorenja izdanog u sjevernoj regiji Lombardiji nakon što su dva sumnjiva slučaja otkrivena u pokrajini Como.

Riječ je o ženi iz Lurate Caccivio i muškarcu iz Bulgarograssa koji su se za vikend vratili iz Ugande s članovima obitelji. Tamo su kao humanitarci proveli zadnja tri mjeseca, prenosi Euronews.

Prate stanje njihovih obitelji

Ministarstvo ističe da prate stanje ostalih članova njihovih obitelji koji su se također vratili iz te istočnoafričke zemlje.

Kao mjera opreza, dvojac je prebačen u specijaliziranu ustanovu za visokorizične zarazne bolesti nakon što su se požalili na simptome slične hemoragijskoj groznici koju uzrokuje virus ebole. Tamo su podvrgnuti testiranjima prema nacionalnim i međunarodnim protokolima.

Žena je razvila visoku temperature i neurološke simptome, pa su liječnici razmotrili i mogućnost cerebralne malarije. Muškarčevo stanje bilo je blaže. Žalio se na umjereno povišenu temperaturu i probavne smetnje.

Regionalni ministar socijalne skrbi Lombardije Guido Bertolaso potvrdio je da su aktivirali izvanredne postupke, ali naglasio da zasada nema službene potvrde pojave virusa.

Također je osudio preuranjeno širenje navoda o slučajevima, kazavši da su vlasti uveli mjere opreza koje su utvrđene međunarodnim protokolima. Neke od vijesti koje su se proširile, kaže, mogle su izazvati paniku među građanima, čak i prije bilo kakve službene kliničke potvrde zaraze.

Epidemija u DR Kongo

U međuvremenu, talijansko Ministarstvo zdravstva u službenoj izjavi navodi da je rizik od virusa ebole u zemlji "i dalje vrlo nizak".

Epidemija ebole nastavlja se širiti u dijelu Afrike. U Demokratskoj Republici Kongo evidentirano je više od 900 slučajeva sumnje na zarazu hemoragijskom groznicom ebole, od kojih je 101 potvrđen, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija u nedjelju.

Tamošnje ministarstvo potvrdilo je 204 smrtna slučaja.

Zemlja je 15. svibnja proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugyo, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50 posto. WHO je proglasio međunarodnu zdravstvenu uzbunu.