Mariji (21) zaboravili privezati uže na bungee jumpingu: Instruktori je gurnuli u smrt

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21) umrla je nakon što je u subotu bačena s mosta Skeleton u Limeiri u Brazilu. Uznemirujuća snimka kobnog bungee skoka proširila se društvenim mrežama. Vidi se trenutak kada je radnici drže u zraku, bacaju s ruba te strašan pad, piše The Sun.

Maria nije shvatila da sigurnosno uže nije bilo pričvršćeno za njezin pojas prije nego što je pala na tlo. Šokantno je da ambiciozna učiteljica nije odmah umrla nakon što je pala s visine od 40 metara, prema riječima medicinske sestre koja ju je pokušala spasiti. Bila je još živa kada je pronađena.

Rayza Dias rekla je brazilskoj televiziji da je žrtva disala i još uvijek imala slab puls kada je pokušala pružiti pomoć koja joj je spasila život.

"Čak sam i razgovarala s njom. Imam naviku šaliti se i govoriti: 'Nitko ne umire u mojoj smjeni'. Rekla sam joj: 'Duda, nitko ne umire u mojoj smjeni'. Iako nisam bila u svojoj smjeni tamo", ispričala je. Duda je uobičajeni portugalski nadimak od ljubavi za žene po imenu Eduarda.

Radnici pobjegli nakon pada

Nakon što je Maria pala, najmanje dvoje radnika pobjeglo je s mjesta nesreće, priopćila je policija. No ubrzo nakon toga uhićeni su na stazi Ponte do Esqueleto nakon što ih je helikopter pronašao. Trojica muškaraca s videa, Luis Felipe Feliciano Egoroff (32), Vitor de Freitas Gonçalves (27) i Maicon Fernandes Cintra (42), optuženi su za ubojstvo. Zapanjujuće, muškarci su policiji rekli da se ne sjećaju čiji je posao bio pričvrstiti uže. Uhićena su i trojica drugih.

Luis Felipe, koji je rekao da zarađuje oko 30 eura po skoku, tvrdio je da zajednički provjeravaju opremu. Na pitanje tko je bio odgovoran za završne sigurnosne provjere za Marijin skok, rekao je policajcima: "Ne sjećam se." Maicon Fernandes Cintra navodno je dao isti odgovor.

"U stanju su šoka. Ne mogu objasniti što se dogodilo jer to rade godinama. Ništa slično se nikada nije dogodilo", rekao je njihov odvjetnik Rafael Gomes dos Santos.

Skok su gledala djeca od šest godina

Majka Marije Eduarde, Valdenia Rodrigues rekla je kako nakon tragedije osjeća samo bol. Dodala je da je uže koje su zaboravili "prokleto i ukleto".

Samo nekoliko sati prije smrti, Maria je objavila niz priča na društvenim mrežama koje su otkrile njezino uzbuđenje zbog skoka koji će je ubiti. Jedna jeziva objava prikazivala je pogled s ruba mosta i transparent tvrtke "Entre Cordas".

Higor Diniz, koji je svjedočio Marijinom padu, rekao je za EPTV da su se oko Marije okupili ljudi kako bi gledali skok. Među njima je bilo i djece od samo šest godina. Brazilski zastupnik Andrea Dantas Levy tvrdi da tvrrtka koja prodaje bungee skokovima nije imala odobrenje da bude na tom mostu. Istraga tragedije se nastavlja.