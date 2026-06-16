Tko je kriv za tragediju kod Mrduje? Kapetan naveo ključne podatke za rekonstrukciju sudara

Nakon teške pomorske nesreće u akvatoriju Splitskih vrata u kojoj se putnički katamaran sudario s jedrilicom, kapetan Milo Miklaušić napisao je analizu za Morski.hr. Sudarili su se između Brača i Šolte, u blizini otočića Mrduje. Poginulo je četvero ljudi s jedrilice koja je nakon sudara potonula, a ozlijeđeno je još četvero. Svi stradali na jedrilici su češki državljani. Na katamaranu je bilo 118 putnika i sedam članova posade. Nesreća je izazvala široku javnu pozornost i niz medijskih rekonstrukcija.

Ovaj osvrt napisan je s ciljem ukazivanja na metodološke pretpostavke koje svaka ozbiljna pomorska analiza mora poštivati. Svi ovdje iznijeti scenariji i zaključci isključivo su radne hipoteze: nijedan se ne smije prihvatiti kao utvrđena činjenica dok nadležno tijelo - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MMPI) - ne objavi rezultate službene istrage, stoji na stranici Morski.hr.

Foto: UI/Morski HR

Svaka forenzička rekonstrukcija sudara na moru temelji se na provjerljivim izvorima podataka. U ovom slučaju nužni su:

AIS zapis katamarana – trajektorija, brzina i kurs u minutama prije sudara;

eventualni AIS jedrilice – jer i manja plovila mogu biti opremljena transponderima; WP i kurs jedrlice na ploteru (ukoliko postoji)…

VDR (Voyage Data Recorder) ili S-VDR katamarana – ako je ugrađen, pruža audio, radarsku sliku i elektroničku kartu;

položaj udara na oba plovila – smjer i visina kontakta otkrivaju geometriju susreta;

fotografije oštećenja – deformacije trupa dopuštaju rekonstrukciju kuta sudara;

točno vrijeme i zabilježeni meteorološki uvjeti – vidljivost, vjetar, valovi i smetnje plovidbi.

Bez gore navedenih podataka, svaka je analiza odgovornosti – bez obzira na izgled uvjerljiva – samo špekulacija.

Primjenjivi pravni okvir (COLREG)

Temelj svake istrage jest analiza primjene Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG 1972). Relevantna pravila obuhvaćaju obvezu stalnog motrenja (Pravilo 5), sigurnu brzinu (Pravilo 6), procjenu opasnosti sudara (Pravilo 7) te radnje izbjegavanja (Pravila 8, 14 i 17).

Važnu ulogu igra i Pravilo 18 koje definira hijerarhiju plovila: jedrilica pod jedrima načelno ima prednost pred motornim brodom, no ta je prednost uvjetovana nizom okolnosti (plovidba na motor, ograničenost manevriranjem, brzina, kanal, zone plovidbe….) koje istraga tek mora utvrditi.

Povjerenje u istražni postupak

MMPI raspolaže stručnim kadrom, pravnim ovlastima i pristupom podacima koji javnosti nisu dostupni. Iskustvo iz usporedivih istraga pokazuje da rane medijske rekonstrukcije – zbog nepotpunosti informacija – često sadrže bitne pogreške u položajima plovila, smjerovima i brzinama. Stoga je od presudne važnosti dati istražiteljima vrijeme i prostor da obave posao metodično i bez pritiska brzih zaključaka. Ishitrene prosudbe odgovornosti, ma koliko bile razumljiva reakcija javnosti, ne pomažu ni žrtvama ni budućoj sigurnosti plovidbe.

Što možemo naučiti?

Svaka nesreća na moru, bez obzira na uzrok, otvara pitanja koja mogu unaprijediti sigurnost plovidbe. Neovisno o tome kako istraga utvrdi odgovornost, vrijedi promišljati: jesu li procedure motrenja i izbjegavanja sudara dovoljno ugrađene u obuku posada; je li AIS pokrivenost manjih plovila primjerena u visoko prometnim kanalima poput Splitskih vrata; i kakve su zakonske i operativne smjernice za visokobrzinska plovila u blizini jedrilica. Odgovori na ta pitanja mogući su samo nakon potpunih nalaza istrage.

Kapetan Milo Miklaušić istaknuti je hrvatski pomorski stručnjak, neovisni konzultant i autor specijaliziran za pomorsku ekonomiju, sigurnost plovidbe te upravljanje obalnim resursima. Diplomirao je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a u javnosti je prepoznat po svojim stručnim i oštrim analizama aktualnih problema na Jadranu, koje redovito objavljuje na specijaliziranim portalima. Miklaušić je izrazio sućut obiteljima svih koji su stradali ili bili prisutni u ovoj tragediji.

"Tuga za onima koji su izgubili život, kao i za svima koji su svjedočili ili preživjeli ovaj događaj, dio je i naše zajedničke odgovornosti da iz svake nesreće izvučemo pouku kako se takve tragedije ne bi ponavljale", zaključio je.