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'ŠPICA NIJE NI POČELA' /

Gumenjak se pod ful gasom zabio u stijene kornatskog otoka: 'Sve veći nered na moru'

Gumenjak se pod ful gasom zabio u stijene kornatskog otoka: 'Sve veći nered na moru'
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Foto: Facebook/Jure Zubčić/Screenshot

Jure Zubčić, SDP-ovac iz Zadra objavio je snimku na svom Facebook profilu

15.6.2026.
22:13
Tajana Gvardiol
Facebook/Jure Zubčić/Screenshot
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Snimka gumenjaka koji se velikom brzinom zabio u stijene kornatskog otoka proširila se društvenim mrežama. Jure Zubčić, SDP-ovac iz Zadra objavio je snimku na svom Facebook profilu. Ovaj čin ga je zgrozio.

"Jučer četvero smrtno stradalih kod Splita, a ovo je današnja snimka s Kornata. Na sreću danas nije bilo stradalih. Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je uz snimku", stoji u opisu. 

PU šibensko-kninska nije zaprimila dojavu o navedenom događaju, piše 24sata. Vjeruje se da stoga nema ozlijeđenih ni velike štete. 

GumenjakStijeneKornatiOtok
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