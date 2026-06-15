'ŠPICA NIJE NI POČELA' /
Gumenjak se pod ful gasom zabio u stijene kornatskog otoka: 'Sve veći nered na moru'
Jure Zubčić, SDP-ovac iz Zadra objavio je snimku na svom Facebook profilu
15.6.2026.
22:13
Facebook/Jure Zubčić/Screenshot
Snimka gumenjaka koji se velikom brzinom zabio u stijene kornatskog otoka proširila se društvenim mrežama. Jure Zubčić, SDP-ovac iz Zadra objavio je snimku na svom Facebook profilu. Ovaj čin ga je zgrozio.
"Jučer četvero smrtno stradalih kod Splita, a ovo je današnja snimka s Kornata. Na sreću danas nije bilo stradalih. Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je uz snimku", stoji u opisu.
PU šibensko-kninska nije zaprimila dojavu o navedenom događaju, piše 24sata. Vjeruje se da stoga nema ozlijeđenih ni velike štete.
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