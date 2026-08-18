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Pogledajte dres koji je Vukovar 1991 posvetio Thompsonovu koncertu

Pogledajte dres koji je Vukovar 1991 posvetio Thompsonovu koncertu
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Na dresu se, uz klupski grb, nalaze datum koncerta, inicijali MPT

18.8.2026.
14:48
Sportski.net
Josip Mikacic/PIXSELL
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HNK Vukovar 1991 predstavio je posebno izdanje dresa uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 29. kolovoza u Vukovaru. Klub je objavio fotografije dresa i otvorio mogućnost narudžbe.

Na dresu se, uz klupski grb, nalaze datum koncerta, inicijali MPT i naziv turneje „Hodočasnik 2026“, dok promotivnu kampanju prati poruka „Suza u oku, ponos u srcu“.

 

Koncert „Vukovar, Zajedno za budućnost“ bit će humanitarnog karaktera, a prihod nakon troškova namijenjen je dovršetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i kampanji „I ti si Vukovar“, čiji je cilj izgradnja Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Vukovar 1991 i ranije je predstavljao dresove s posebnom simbolikom. Prošle godine igrači su uoči obljetnice nosili crni dres s motivom Vukovarskog vodotornja.

VukovarThompson
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