Pogledajte dres koji je Vukovar 1991 posvetio Thompsonovu koncertu

HNK Vukovar 1991 predstavio je posebno izdanje dresa uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 29. kolovoza u Vukovaru. Klub je objavio fotografije dresa i otvorio mogućnost narudžbe.

Na dresu se, uz klupski grb, nalaze datum koncerta, inicijali MPT i naziv turneje „Hodočasnik 2026“, dok promotivnu kampanju prati poruka „Suza u oku, ponos u srcu“.

Koncert „Vukovar, Zajedno za budućnost“ bit će humanitarnog karaktera, a prihod nakon troškova namijenjen je dovršetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i kampanji „I ti si Vukovar“, čiji je cilj izgradnja Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.

Vukovar 1991 i ranije je predstavljao dresove s posebnom simbolikom. Prošle godine igrači su uoči obljetnice nosili crni dres s motivom Vukovarskog vodotornja.