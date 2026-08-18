Pogledajte dres koji je Vukovar 1991 posvetio Thompsonovu koncertu
Na dresu se, uz klupski grb, nalaze datum koncerta, inicijali MPT
HNK Vukovar 1991 predstavio je posebno izdanje dresa uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati 29. kolovoza u Vukovaru. Klub je objavio fotografije dresa i otvorio mogućnost narudžbe.
Na dresu se, uz klupski grb, nalaze datum koncerta, inicijali MPT i naziv turneje „Hodočasnik 2026“, dok promotivnu kampanju prati poruka „Suza u oku, ponos u srcu“.
Koncert „Vukovar, Zajedno za budućnost“ bit će humanitarnog karaktera, a prihod nakon troškova namijenjen je dovršetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i kampanji „I ti si Vukovar“, čiji je cilj izgradnja Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika.
Vukovar 1991 i ranije je predstavljao dresove s posebnom simbolikom. Prošle godine igrači su uoči obljetnice nosili crni dres s motivom Vukovarskog vodotornja.