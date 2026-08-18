Marina u 'IQ 160' u suzama doživjela potpuni slom: 'Mrtav je i neće se vratiti!'

Donosimo pregled jednog od najemotivnijih trenutaka serije "IQ 160", u kojem se Marina Kapov suočila s bolnom spoznajom i koja ju je u potpunosti slomila.

Marina Kapov oduvijek je bila sila prirode - kaotična majka, nekonvencionalna suradnica i briljantna detektivka s oštrim umom i još oštrijim jezikom koji su postali njezin zaštitni znak. Ipak, u dosad možda najpotresnijem trenutku serije gledatelji su svjedočili njezinu potpunom slomu i spoznaji s kojom se najviše bojala suočiti. Ispod njezine čvrste fasade krije se duboka rana povezana s Bornom, njezinom ljubavi iz mladosti i ocem njezine kćeri. Upravo je potraga za informacijama o njegovu tajanstvenom nestanku bila glavni razlog zašto je pristala na suradnju s policijom i inspektorom Ramljakom.

Dok je istovremeno bila zaokupljena novom istragom, Marina je došla do informacija koje su potvrdile upravo ono čega se najviše pribojavala. U tom trenutku više nije bilo njezine uobičajene samouvjerenosti, a emocije koje je dugo držala pod kontrolom napokon su izašle na površinu.

Foto: RTL

Jedna od najtežih scena uslijedila je tijekom Marinina razgovora sa psom kojeg je ranije spasila s mjesta zločina. Obraćajući se životinji koja i dalje nekoga čeka, Marina je zapravo pokušavala uvjeriti samu sebe u bolnu stvarnost koju još nije bila spremna prihvatiti. "Mrtav je, neće se vratiti... Misliš da će se vratiti? Koga ti dugo čekaš? Neće... Mrtav je, što ti nije jasno?", izgovorila je kroz suze.

Naizgled jednostavan razgovor sa psom pretvorio se tako u trenutak u kojem je Marina konačno izgovorila naglas ono od čega je dugo bježala. Umjesto žene koja uvijek razmišlja nekoliko koraka unaprijed i gotovo za sve pronalazi odgovor, gledatelji su vidjeli potpuno slomljenu Marinu koja se pokušava pomiriti s gubitkom.

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