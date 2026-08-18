Jedno jelo, nekoliko imena i bezbroj obiteljskih recepata: Znate li što je savur?

Savur je jedno od onih tradicionalnih dalmatinskih jela za koje gotovo svaka obitelj ima svoju verziju recepta. Riječ je o mariniranoj plavoj ribi, a ovisno o kraju razlikuje se i naziv: negdje je savur, a može biti i saur ili savor. Čak i šavor.

Foto: RTL Native tim

Zato smo izašli među građane i provjerili koliko njih zna što se krije iza riječi savur. One koji su za njega čuli pitali smo pripremaju li ga kod kuće, vole li ga jesti i imaju li svoj obiteljski recept ili trik koji se prenosi generacijama.

Od noninog recepta do savjeta iz ribarnice

Jedna od naših sugovornica otišla je ravno do izvora i nazvala je svoju nonu koja živi na Braču. Za savur nije čula, ali zato je vrlo brzo prepoznala da je to isto što i - saur. Recept je odmah krenuo, zajedno s nekoliko obiteljskih trikova za postizanje savršeno izbalansiranog okusa.

Druga gospođa s kojom smo razgovarali nam je objasnila kako ga priprema sa srdelicama i inćunima te u čemu je razlika između venecijanske i naše, dalmatinske verzije.

Na zagrebačkom Dolcu pak dobili smo pravu malu školu pripreme od gospođe iz ribarnice.

Foto: RTL Native tim

Razgovarali smo i sa cheficom i menadžericom mediteranskog restorana u Los Angelesu, a koja je rodom iz Zagreba.

Iako nije (do tada) bila upoznata s tradicionalnim izrazom za mariniranu plavu ribu - savur, potvrdila nam je naše duboko ukorijenjeno vjerovanje da je naša domaća riba iz Jadrana kvalitetom daleko ispred one s kojom se susreće u SAD-u.

Foto: RTL Native tim

A što su nam još rekli građani, kako se savur (ili saur) priprema u njihovim obiteljima i tko ima najbolji "tajni" trik, pogledajte u videu.

Tradicionalni recepti koje vrijedi sačuvati

Istraživanje je nastalo u sklopu projekta Uplift - prijatelj hrvatske kuhinje, Mastercardove inicijative pokrenute uz podršku Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske gospodarske komore. Cilj projekta je sustavno definirati, standardizirati i promovirati tradicionalna hrvatska jela iz svih regija, a na recepturama radi stručna skupina vodećih hrvatskih chefova.

Projekt ide i korak dalje kroz edukaciju mladih kuhara, dok su video tutoriali pripreme tradicionalnih jela dostupni na priceless.com/uplift, ekskluzivno za korisnike Mastercard kartica.

Želite li vidjeti kako izgleda standardizirani recept za savur, tamo ga priprema chef Marin Medak. A za još priča o domaćoj kuhinji, receptima i ljudima koji ih čuvaju, tu je i Uplift/Kuhinja.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Uplift.