Istražitelji imaju tragove s 'Krila Eclipse', oglasio se vlasnik katamarana: 'Potreseni smo'

Završen je očevid na katamaranu koji je sudjelovao u nesreći koja se dogodila u nedjelju kod Brača, izvijestili su iz Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.

"Prema dosad prikupljenim podacima katamaran se kretao iz pravca Splita prema Hvaru te se sudario s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam putnika državljana Češke Republike koja se kretala iz pravca Trogira prema Hvaru. Na mjestu događaja pronađena su tri mrtva tijela te je nalogom određeno da se tijela prevezu u Klinički bolnički centar Split zbog obavljanja obdukcije", navode iz splitskog DORH-a.

Radi provođenja toksikološkog vještačenja izuzeti su uzorci i tragovi od određenih osoba, a također je naloženo pomorsko-tehničko vještačenje na okolnosti nastanka predmetne pomorske nesreće. Provode se i drugi potrebni izvidi i dokazne radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja, javlja DORH.

"Ujedno, provođenje očevida nastavljeno je na mjestu gdje je potonula jedrilica. Ostatak jedrilice lociran je i u istoj je uočeno tijelo muške osobe te se zbog noćnih uvjeta provođenje očevida nastavilo sljedećeg dana u jutarnjim satima. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora nalogom će se odrediti provođenje očevida na istoj", stoji u priopćenju DORH-a.

Podsjetimo, između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba. Četvero je poginulo, a još četvero ozlijeđeno i zbrinuto u splitskoj bolnici.

Tvrtka Krilo: Potreseni smo nesrećom, surađujemo s nadležnima

Tvrtka Kapetan Luka Krilo d.o.o. čiji katamaran 'Krilo Eclipse' je sudjelovao u pomorskoj nesreći o svemu se oglasila priopćenjem.

"Duboko potreseni tragičnom pomorskom nesrećom, koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, u kojoj je sudjelovao katamaran naše tvrtke, ovim putem izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih.

Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće. Istodobno, kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće.

S obzirom na to da je u tijeku službena istraga, u ovome trenutku ne možemo komentirati detalje niti nagađati o njezinim uzrocima. Po dovršetku istrage nadležnih institucija i u trenutku kada budemo raspolagali s više informacija, na odgovarajući način iste ćemo podijeliti s javnošću", stoji u priopćenju.