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NESREĆA U DALMACIJI /

Neslužbeno potvrđeno: Izvučeno tijelo stradalog češkog nautičara

Neslužbeno potvrđeno: Izvučeno tijelo stradalog češkog nautičara
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U sudaru jedrilice s katamaranom u nedjelju ispred Splitskih vrata četvero čeških državljana s jedrilice je poginulo, a četvero je ozlijeđeno te je zbrinuto u splitskom KBC-u

15.6.2026.
13:39
danas.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na dubini većoj od 50 metara ronioci su pronašli i četvrtog stradalog češkog nautičara i olupinu jedrilice, potvrdio je to kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

Kako neslužbeno doznaje RTL danas, tijelo je izvučeno, a brodovi su se povukli s mjesta nesreće.

Istodobno su u tijeku pripreme za izvlačenje jedrilice. Još se istražuje kako je došlo do jučerašnjeg sudara u splitskom akvatoriju.

Podsjetimo, između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba. Četvero je poginulo, a još četvero ozlijeđeno i zbrinuto u splitskoj bolnici.

BrodJedrilicaSplitKatamaran
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