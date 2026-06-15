Neslužbeno potvrđeno: Izvučeno tijelo stradalog češkog nautičara

Na dubini većoj od 50 metara ronioci su pronašli i četvrtog stradalog češkog nautičara i olupinu jedrilice, potvrdio je to kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

Kako neslužbeno doznaje RTL danas, tijelo je izvučeno, a brodovi su se povukli s mjesta nesreće.

Istodobno su u tijeku pripreme za izvlačenje jedrilice. Još se istražuje kako je došlo do jučerašnjeg sudara u splitskom akvatoriju.

Podsjetimo, između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba. Četvero je poginulo, a još četvero ozlijeđeno i zbrinuto u splitskoj bolnici.