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SUDAR JEDRILICE I KATAMARANA /

Kapetan Lučke kapetanije iznosi detalje tragedije na moru: Pronađeno i četvrto tijelo

Kapetan Lučke kapetanije iznosi detalje tragedije na moru: Pronađeno i četvrto tijelo
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Foto: Ivo Cagalj, PIXSELL/RTL Danas/screenshot

Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica

15.6.2026.
11:02
Dunja Stanković
Ivo Cagalj, PIXSELL/RTL Danas/screenshot
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Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera daje izjavu za medije o jučerašnjoj teškoj pomorskoj nesreći u splitskom akvatoriju, u kojoj su nakon sudara jedrilice s katamaranom poginule četiri osobe. 

Ranije je potvrđeno da su ronioci na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini tijelo četvrte žrtve za kojom se tragalo. 

Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba.

Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, a danas ja pronađeno i tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo.

Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC i izvan su životne opasnosti.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdilo je da su svi stradali češki državljani. 

Uskoro opširnije...

NesreĆaMoreKatamaranJedrilicaLučka Kapetanija
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