Kapetan Lučke kapetanije iznosi detalje tragedije na moru: Pronađeno i četvrto tijelo

Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera daje izjavu za medije o jučerašnjoj teškoj pomorskoj nesreći u splitskom akvatoriju, u kojoj su nakon sudara jedrilice s katamaranom poginule četiri osobe.

Ranije je potvrđeno da su ronioci na dubini većoj od 50 metara pronašli olupinu jedrilice, a u njenoj kabini tijelo četvrte žrtve za kojom se tragalo.

Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba.

Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, a danas ja pronađeno i tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo.

Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC i izvan su životne opasnosti.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture potvrdilo je da su svi stradali češki državljani.

Uskoro opširnije...