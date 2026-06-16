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STRAŠNA NESREĆA /

Otkriveno tko je bio za kormilom jedrilice i katamarana? Cure novi detalji

Otkriveno tko je bio za kormilom jedrilice i katamarana? Cure novi detalji
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Foto: NET.HR

Svi uzroci nesreće još se uvijek istražuju

16.6.2026.
8:44
Net.hr
NET.HR
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Za kormilom jedrilice na koju je u nedjelju naletio katamaran u Splitskom akvatoriju nije se nalazio skiper nego jedan od putnika koji je i izgubio život u pomorskoj nesreći, doznaje Dalmacija danas

Dodaju kako je unajmljena jedrilica, koja je išla iz smjera Trogira prema Hvaru, imala svu dokumentaciju, a skiper je također bio uredan po pitanju papira, no nije upravljao plovilom u trenutku nesreće.

Isti portal doznaje i kako na katamaranu "Krilo Eclipse", koji je pak putovao na uobičajenoj ruti od Splita prema Hvaru, u gvardiji uopće nije bio zapovjednik, već se na komandnom mostu nalazio prvi oficir i kormilar. 

Obavljen očevid 

Podsjetimo, uzroci nesreće, u kojoj je život izgubilo četvero čeških državljana, a četvero je ozlijeđeno, još se uvijek istražuju. 

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, nakon provedene dokazne radnje očevida u povodu pomorske nesreće pred Splitskim vratima u kojoj su poginule četiri osobe, naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova od "određenih osoba" radi provođenja toksikološkog vještačenja

DORH je također naredio i pomorsko-tehničko vještačenje o okolnostima nastanka pomorske nesreće. Provode se i drugi potrebni izvidi i dokazne radnje radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja, izvijestio je DORH.

Provođenje očevida, navodi DORH, nastavljeno je na mjestu gdje je potonula jedrilica.

Ostatak jedrilice lociran je i u njoj je uočeno tijelo muške osobe te se zbog noćnih uvjeta provođenje očevida nastavilo sljedećeg dana u jutarnjim satima.

Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora nalogom će se odrediti provođenje očevida na njoj, poručuje DORH.

KatamaranJedrilicaNesrećaSplit
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