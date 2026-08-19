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STRAH OD NOVE ESKALACIJE /

Emirati otkrili balističke rakete i tvrde da su lansirane iz Irana. Brzo im je stigao odgovor

Emirati otkrili balističke rakete i tvrde da su lansirane iz Irana. Brzo im je stigao odgovor
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Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

Incident se dogodio nakon isteka 60-dnevnog roka za američko-iranske mirovne pregovore

19.8.2026.
6:31
Hina
AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da su otkrili dvije balističke rakete lansirane iz Irana, za koje procjenjuju da su bile usmjerene prema pomorskom prometu, dok Teheran odbacuje te tvrdnje kao neutemeljene.

Obje su rakete pale u more, priopćilo je ministarstvo obrane UAE-a, dodajući da je država spremna odgovoriti na svaku prijetnju svojoj sigurnosti.

Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je tvrdnje UAE-a. Glasnogovornik Esmaeil Baghaei nazvao ih je "neosnovanima“.

Stanovnicima poslali upozorenje

Incident se dogodio nakon isteka 60-dnevnog roka za američko-iranske mirovne pregovore, koji u ponedjeljak nisu donijeli napredak, što je pojačalo strah od nove eskalacije sukoba i dodatnih poremećaja pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac.

U utorak je ministarstvo unutarnjih poslova UAE-a stanovnicima poslalo upozorenje o raketnoj prijetnji, a potom ih obavijestilo da je situacija sigurna i pozvalo ih da nastave s uobičajenim aktivnostima.

UAE je ranije objavio da je do daljnjega obustavio trgovinu, komercijalne razmjene i financijske transakcije s Iranom.

Ujedinjeni Arapski EmiratiIranRaketeBliski Istok
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