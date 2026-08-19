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PRETUČEN I IZBODEN /

Mladi Portugalac brutalno ubijen u Albaniji: Sukob krenuo u baru, pronašli ga mrtvog na plaži

Mladi Portugalac brutalno ubijen u Albaniji: Sukob krenuo u baru, pronašli ga mrtvog na plaži
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Foto: Policia e Shtetit /Facebook, screenshot

Uhitila je 11 osoba, a traga za još dvije povezane sa zločinom

19.8.2026.
7:26
Dunja Stanković
Policia e Shtetit /Facebook, screenshot
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Albanska policija raspetljava klupko stravičnog ubojstva mladog Portugalca u Ksamilu na jugu zemlje koji je jučer ujutro izboden i pretučen nasmrt. Javna televizija, na koju se poziva CNN Portugal, izvijestila je da je portugalski turist pronađen mrtav na ležaljci na plaži. 

Uhitila je 11 osoba, a traga za još dvije povezane sa zločinom. Među uhićenima je i 29-godišnjak osumnjičen da je nekoliko puta Portugalca izbo nožem. Policija ga je pronašla u Levanu kako se skriva u prtljažniku vozila kojim je upravljala žena (31) s turskim državljanstvom, prenosi Euronews Albania. 

U automobilu je bio i Turčin (38), za koje policija sumnja da su pokušali počinitelja prevesti do Tirane. 

Uhićeni zaposlenici i osiguranje bara

Uhićeno je i nekoliko konobara iz bara u kojem je cijeli sukob započeo, kao i četiri zaposlenika osiguranja. Policija sumnja da su konobarili udarili mladića prije nego što je izboden. 

Prema trenutačnim informacijama policije, sukob je počeo u ranim jutarnjim satima u baru "Principote" te se nastavio na plaži "Paradise". 

Dvadesetdevetogodišnjak je, prema sumnjama policije, nekoliko puta izbo mladog Portugalca. Vjeruje se da je 29-godišnji D.H., koji je u bijegu, žrtvu udario šakom. Obojica su osumnjičena za suradnju u namjernom ubojstvu. 

U trenutku krvavog napada, u baru su bili zaštitari te policija. Nisu intervenirali da spriječe sukob niti obavijestili hitne službe. 

Traga se i za vlasnikom bara koji je također bio prisutan tijekom obračuna. 

PortugalAlbanijaPlažaUbojstvoCrna KronikaUhićenja
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