Policajci u kući zatekli prizore užasa: Ubijena djevojčica (8), uhićen njezin otac

Austrijska općina Kumberg nedaleko od Graza u šoku je nakon jučerašnjeg ubojstva osmogodišnje djevojčice, zbog kojeg je uhićen otac djevojčice. Tragedija se dogodila u ponedjeljak navečer u kući na glavnoj ulici.

Poziv hitnim službama stigao je malo prije 23 sata, nakon čega je policija pohitala na mjesto zločina. Policajci su prvo u kupaonici zatekli ozlijeđenog 37-godišnjeg oca. Vjeruje se da si je sam nanio posjekotine.

Lokalni portal Heute prenosi da je otac navodno prethodno napao svoju osmogodišnju kćer nanijevši joj niz ubodnih rana i posjekotina. Prevezena je u Sveučilišnu bolnicu u Grazu, no ubrzo je podlegla ozljedama.

Njezin otac također je primio liječničku pomoć te je nakon toga uhićen i odveden u pritvorski centar.

Za sada nije jasan motiv tragedije ni što mu je prethodilo. Kriminalisti su preuzeli istragu koja bi trebala rasvijetlili detalje.