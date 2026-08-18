FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR U AUSTRIJI /

Policajci u kući zatekli prizore užasa: Ubijena djevojčica (8), uhićen njezin otac

Policajci u kući zatekli prizore užasa: Ubijena djevojčica (8), uhićen njezin otac
×
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Njezin otac također je primio liječničku pomoć te je nakon toga uhićen i odveden u pritvorski centar

18.8.2026.
11:13
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Austrijska općina Kumberg nedaleko od Graza u šoku je nakon jučerašnjeg ubojstva osmogodišnje djevojčice, zbog kojeg je uhićen otac djevojčice. Tragedija se dogodila u ponedjeljak navečer u kući na glavnoj ulici. 

Poziv hitnim službama stigao je malo prije 23 sata, nakon čega je policija pohitala na mjesto zločina. Policajci su prvo u kupaonici zatekli ozlijeđenog 37-godišnjeg oca. Vjeruje se da si je sam nanio posjekotine. 

Lokalni portal Heute prenosi da je otac navodno prethodno napao svoju osmogodišnju kćer nanijevši joj niz ubodnih rana i posjekotina. Prevezena je u Sveučilišnu bolnicu u Grazu, no ubrzo je podlegla ozljedama. 

Njezin otac također je primio liječničku pomoć te je nakon toga uhićen i odveden u pritvorski centar. 

Za sada nije jasan motiv tragedije ni što mu je prethodilo. Kriminalisti su preuzeli istragu koja bi trebala rasvijetlili detalje. 

AustrijaUbojstvoDijetePolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike