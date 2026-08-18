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Službeno je: Amar Dedić novi je igrač Newcastlea

Službeno je: Amar Dedić novi je igrač Newcastlea
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Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Dedić je također nastupao za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu

18.8.2026.
11:50
Hina
Armin Durgut/PIXSELL
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Newcastle United potpisao je petogodišnji ugovor s bosanskohercegovačkim reprezentativcem Amarom Dedićem, koji je stigao iz Benfice, objavio je u utorak klub iz Premier lige.

Portugalski klub Benfica objavio je da je vrijednost transfera 24-godišnjeg igrača iznosila 35,9 milijuna eura. Benfica je dodala da ugovor uključuje i klauzulu o postotku od buduće prodaje.

Dedić je prethodno surađivao s novim trenerom Newcastlea Matthiasom Jaissleom u Red Bull Salzburgu, gdje su zajedno osvojili naslov prvaka austrijske Bundeslige 2023. godine.

"Ponovna suradnja s Matthiasom bila mi je važan čimbenik. Dobro se poznajemo, on zna što mogu pružiti na terenu i zaista sam sretan što ću ponovno igrati pod njegovim vodstvom", izjavio je Dedić koji će pojačati obrambene opcije Newcastlea nakon odlaska desnog beka Kierana Trippiera...

Dedić je također nastupao za Bosnu i Hercegovinu na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, gdje je reprezentacija poražena u šesnaestini finala od Sjedinjenih Američkih Država.

Newcastle započinje prvenstvenu sezonu domaćom utakmicom protiv Liverpoola 23. kolovoza.

Newcastle
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