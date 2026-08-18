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Iran postavio ultimatum Trumpu: 'Hormuz ostaje zatvoren dok ne ispunite ove uvjete'

Iran postavio ultimatum Trumpu: 'Hormuz ostaje zatvoren dok ne ispunite ove uvjete'
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Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

Viši iranski dužnosnik je za Reuters u ponedjeljak rekao da će Iran postati 'potpuno ofenzivan' zbog zastoja u diplomatskim naporima

18.8.2026.
12:39
Hina
SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia
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Hormuški tjesnac će ostati zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune uvjete privremenog sporazuma koji su potpisale s Iranom u lipnju, rekao je glavni iranski pregovarač Mohamad Baker Kalibaf u komentarima koje su objavili državni mediji u utorak.

Uvjeti uključuju ukidanje blokade koju je SAD uveo protiv iranskih luka, ukidanje sankcija vezanih za iransku naftu, oslobađanje zamrznute iranske imovine te prestanak svih prijetnji i vojnih operacija na svim bojištima, rekao je Kalibaf u iranskom parlamentu.

Memorandum o razumijevanju, potpisan 17. lipnja, ubrzo je propao zbog spora o kontroli nad Hormuškim tjesnacom, kojim je prije rata prolazilo oko petinu svjetske nafte i ukapljenog zemnog plina.

Iran će postati 'potpuno ofenzivan'

Američki predsjednik Donald Trump je 7. srpnja rekao da je s paktom "završeno", a iransko ministarstvo vanjskih poslova ga je tjedan dana kasnije proglasilo "suspendiranim".

Memorandumom je dogovoren vremenski okvir od 60 dana koji bi se mogao produžiti u slučaju pristanka obiju strana, a unutar kojeg su Washington i Teheran trebali postići dogovor koji će se ticati i drugih pitanja, uključujući sudbinu iranskog nuklearnog programa. 

Viši iranski dužnosnik je za Reuters u ponedjeljak rekao da će Iran postati "potpuno ofenzivan" zbog zastoja u diplomatskim naporima radi okončanja trajnog rata sukoba.

Donald TrumpHormuški TjesnacPregovori
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