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Nestašna Marina: Junakinja serije 'IQ 160' rješava zločine neočekivanim savjetima

Nestašna Marina: Junakinja serije 'IQ 160' rješava zločine neočekivanim savjetima
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Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Marina bez dlake na jeziku, u novoj epizodi opet je unjela notu svoje osobnosti u istraživanje slučaja.

18.8.2026.
13:02
Hot.hr
Maja Bota Strbe za RTL
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'Da je trebao koristit kondom'

Koliko je taj sudar svjetova zabavan, najbolje pokazuje isječak objavljen na službenom Voyo Instagram profilu. Scena prikazuje inspektora Ramljaka kako suradnicima iznosi detalje slučaja: 'Sazna da ima drugu kćer i par sati kasnije ga netko pokuša ubiti', nakon čega se okreće Marini, odjevenoj u upečatljiv kaput leopard uzorka, i pita je za mišljenje. Njezin odgovor, izrečen potpuno ozbiljnim tonom i bez imalo oklijevanja, sažima njezin jedinstveni karakter. 'Da je trebao koristit kondom', odgovara ona, na što šokirani inspektor sarkastično dobacuje: 'Jako duhovito'.

 

Upravo je taj spoj ozbiljne kriminalističke istrage i britkog, neočekivanog humora ono što seriju izdvaja od klasičnih krimića. Objava je popraćena opisom 'Bez dlake na jeziku', što jasno daje do znanja da publika može očekivati glavnu junakinju koja se ne boji reći ono što misli, bez obzira na situaciju i autoritet sugovornika. Njezin pristup problemima je direktan, iskren i često urnebesan, što unosi svježinu u žanr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zaronite u more znatiželje uz seriju koja obećava napete slučajeve, ali i obilje smijeha, 'IQ 160' je naslov koji se ne propušta. Samo na platformi Voyo.

VoyoIq 160Nova SerijaHumorDajana Čuljak
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