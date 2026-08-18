Snimljen trenutak jakog podrhtavanja: Više ljudi ozlijeđeno u potresu, dijete prevezeno u bolnicu
Nacionalni geografski institut zabilježio je čak tri potresa u kratkom vremenskom razdoblju
Potres od 4.9 stupnjeva po Richteru zatresao je jutros južni španjolski grad Granadu, gdje se proširila panika nakon urušavanja zgrada i objekata. Nekoliko je ljudi ozlijeđeno, a najmanje jedno dijete završilo je u bolnici, izvijestile su lokalne vlasti na koje se poziva Mirror.
Stanovnici su osjetili podrhtavanje zidova i ljuljanje stropova. Pojavila se i snimka na kojoj se vidi urušavanje zgrade.
Neke su zgrade zatvorene dok se procjenjuje šteta.
Više uzastopnih podrhtavanja
Nacionalni geografski institut zabilježio je čak tri potresa u kratkom vremenskom razdoblju. Prvi, magnitude 4.9 stupnjeva po Richteru, zatresao je zatresao u 10 sati i 37 minuta. Drugi je uslijedio nakon desetak minuta, a treći u 11 sati i 37 minuta magnitude 4.7 stupnjeva s epicentrom u Alhendinu.
U potresu su oštećeni automobili i razni objekti.
Gornji dio zgrade u okrugu Zaidin urušio se sam od sebe, a fotografije s društvenih mreža prikazuju djelomično uništene dimnjake na objektima zbog kojih postoji opasnost od urušavanja krhotina.
Potres, koji se osjetio i u susjednim pokrajinama, uslijedio je svega nekoliko dana nakon podrhtavanja od 5 stupnjeva koji je u subotu već za sobom ostavio trag razaranja.