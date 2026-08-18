Snimljen trenutak jakog podrhtavanja: Više ljudi ozlijeđeno u potresu, dijete prevezeno u bolnicu

Potres od 4.9 stupnjeva po Richteru zatresao je jutros južni španjolski grad Granadu, gdje se proširila panika nakon urušavanja zgrada i objekata. Nekoliko je ljudi ozlijeđeno, a najmanje jedno dijete završilo je u bolnici, izvijestile su lokalne vlasti na koje se poziva Mirror.

Stanovnici su osjetili podrhtavanje zidova i ljuljanje stropova. Pojavila se i snimka na kojoj se vidi urušavanje zgrade.

Neke su zgrade zatvorene dok se procjenjuje šteta.

Más daños por los terremotos de esta mañana en Granada ⚠️



Vídeo reenviado por WhatsApp pic.twitter.com/8gKdoUfR3x — 𝕄𝖊𝖙𝖊𝖔𝔸𝖑𝖍𝖆𝖒𝖇𝖗𝖆⚠️ (@MeteoAlhambra) August 18, 2026

en el zaidin se nos ha caido toda la parte de arriba del edificio #granada #terremoto pic.twitter.com/29ZqKIDRkl — elly ⛧ (@rsdntmlgn) August 18, 2026

Više uzastopnih podrhtavanja

Nacionalni geografski institut zabilježio je čak tri potresa u kratkom vremenskom razdoblju. Prvi, magnitude 4.9 stupnjeva po Richteru, zatresao je zatresao u 10 sati i 37 minuta. Drugi je uslijedio nakon desetak minuta, a treći u 11 sati i 37 minuta magnitude 4.7 stupnjeva s epicentrom u Alhendinu.

U potresu su oštećeni automobili i razni objekti.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8, 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026 BREAKING: CCTV Visuals shows the moments when 4.8 magnitude earthquakes Hits Granada Spain Recently Today. https://t.co/gwi9m2RFmk pic.twitter.com/h5CZCGVYow — World Updates (@Updatesofwworld) August 18, 2026

Gornji dio zgrade u okrugu Zaidin urušio se sam od sebe, a fotografije s društvenih mreža prikazuju djelomično uništene dimnjake na objektima zbog kojih postoji opasnost od urušavanja krhotina.

Potres, koji se osjetio i u susjednim pokrajinama, uslijedio je svega nekoliko dana nakon podrhtavanja od 5 stupnjeva koji je u subotu već za sobom ostavio trag razaranja.