FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMATIČNO JUTRO /

Snimljen trenutak jakog podrhtavanja: Više ljudi ozlijeđeno u potresu, dijete prevezeno u bolnicu

Snimljen trenutak jakog podrhtavanja: Više ljudi ozlijeđeno u potresu, dijete prevezeno u bolnicu
×
Foto: Arsenio Zurita/Zuma Press/Profimedia

Nacionalni geografski institut zabilježio je čak tri potresa u kratkom vremenskom razdoblju

18.8.2026.
13:44
Dunja Stanković
Arsenio Zurita/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Potres od 4.9 stupnjeva po Richteru zatresao je jutros južni španjolski grad Granadu, gdje se proširila panika nakon urušavanja zgrada i objekata. Nekoliko je ljudi ozlijeđeno, a najmanje jedno dijete završilo je u bolnici, izvijestile su lokalne vlasti na koje se poziva Mirror.  

Stanovnici su osjetili podrhtavanje zidova i ljuljanje stropova. Pojavila se i snimka na kojoj se vidi urušavanje zgrade. 

Neke su zgrade zatvorene dok se procjenjuje šteta. 

Više uzastopnih podrhtavanja

Nacionalni geografski institut zabilježio je čak tri potresa u kratkom vremenskom razdoblju. Prvi, magnitude 4.9 stupnjeva po Richteru, zatresao je zatresao u 10 sati i 37 minuta. Drugi je uslijedio nakon desetak minuta, a treći u 11 sati i 37 minuta magnitude 4.7 stupnjeva s epicentrom u  Alhendinu.

U potresu su oštećeni automobili i razni objekti. 

Gornji dio zgrade u okrugu Zaidin urušio se sam od sebe, a fotografije s društvenih mreža prikazuju djelomično uništene dimnjake na objektima zbog kojih postoji opasnost od urušavanja krhotina. 

Potres, koji se osjetio i u susjednim pokrajinama, uslijedio je svega nekoliko dana nakon podrhtavanja od 5 stupnjeva koji je u subotu već za sobom ostavio trag razaranja. 

PotresšpanjolskaštetaOzlijeđeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike